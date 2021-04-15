Нацбанк Украины повысил учетную ставку до 7,5%

Как пояснили в Нацбанке, решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт продиктовано необходимостью замедлить рост инфляции во втором полугодии 2021 года.

“В первом квартале 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ±1 п.п., но отклонилась от него существеннее, чем предполагалось прогнозом, под действием преимущественно временных факторов”, – говорится в сообщении.

По данным НБУ, в марте рост потребительских цен в годовом измерении ускорился до 8,5%, а базовая инфляция – до 5,9%.

Прогноз Нацбанка предусматривает сохранение учетной ставки на уровне 7,5% до конца года.

“Учитывая текущую инфляционную динамику, этого должно быть достаточно для приведения инфляции к цели 5% в первом полугодии 2022 года. В то же время более ощутимый рост фундаментального инфляционного давления, чем ожидается сейчас, и ухудшение инфляционных ожиданий могут требовать дальнейшего ужесточения монетарной политики”, – заявили в НБУ, добавив, что готовы и дальше повышать учетную ставку.

Контекст:В апреле 2019 года Нацбанк впервые за два года понизил ставку – с 18% до 17,5%, затем в июле он снизил ее до 17%, в сентябре – до 16,5%, в октябре – до 15,5%, в декабре – до 13,5%. В январе 2020 года учетная ставка была снижена до 11%, в марте – до 10%, в апреле – до 8%.

11 июня Нацбанк снизил учетную ставку до исторического минимума – 6%.

4 марта 2021 года НБУ решил повысить учетную ставку до 6,5%.

Учетная ставка определяет норму процента, взимаемого НБУ при рефинансировании коммерческих банков. С помощью учетной ставки регулятор влияет на инфляцию.

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