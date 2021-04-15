 

Нардеп Кинзбурская: Проблема валютных кредитов не решалась более 10 лет. Мы поможем людям оплатить долги

15.04.2021, 14:18, Новости дня
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Так она прокомментировала принятие парламентом закона о защите валютных заемщиков.

“Это закон, который устанавливает правила и условия реструктуризации валютных кредитов. У нас были люди, которые брали кредит в валюте. В 2011 году эти кредиты были запрещены… Эта проблема не решалась более 10 лет. Мы поможем людям оплатить свои долги по кредитам”, – подчеркнула политик.

Переговоры с Национальным банком Украины проходили сложно, поэтому это был один из самых эмоциональных законопроектов, добавила она. По словам народного депутата, проблема реструктуризации валютных кредитов все еще решена только частично.

ВИДЕОВидео: НАШ / YouTube
Контекст:Верховная Рада 13 апреля приняла законопроекты №4475 , №4398  и №4399 о защите валютных заемщиков, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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