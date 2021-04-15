 

Арахамия ожидает “десятки уголовных дел с наказаниями” по поводу биткоинов у чиновников

15.04.2021, 14:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Украинские политики задекларировали биткоинов [на] 75 млрд грн, по курсу если взять. Я уверен, что те люди, которые это сделали, просто не понимают, в какую “халепу” они влетели. […] В течение года-полутора можно ожидать десятки уголовных дел с наказаниями, поскольку им не удастся доказать. Там же два варианта: либо у человека действительно эти биткоины были, и он вынужден будет доказать”, – сказал Арахамия.

По его словам, “биткоин – это очень прозрачная валюта, она видна всему миру, его с улицы видно”. Нардеп также назвал “странной тенденцией” массовое появление биткоинов в декларациях украинских чиновников.

Арахамия отметил, что раньше криптовалюта была и у него.

“Я 400 потерял при совсем старом курсе. В то время система безопасности биткоина – одно слово, которое нужно было знать, я на диске стер раздел, где было это слово. Сейчас это страшная сумма, я даже не хочу об этом думать, потому что выгляжу очень глупо”, – рассказал нардеп.

Контекст:Украинские чиновники и депутаты за 2020 год задекларировали 46 351 биткоин, или около 75 млрд грн. О наличии биткоинов в декларациях сообщило 652 чиновника. Депутат Днепровского городского совета VII созыва Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тыс. биткоинов, в эквиваленте это более $1 млрд.
По информации Opendatabot, активнее всего криптовалюты декларировали представители горсоветов (11,8%), Национальной полиции (8,9%), Министерства обороны и представители районных советов (по 5,8%). В частности, депутат Днепровского горсовета VII созыва Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тыс. биткоинов, в эквиваленте это более $1 млрд.
Нардеп от партии “За майбутнє” Анатолий Урбанский указал в декларации за 2020 год биткоинов на сумму около 7 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.10 / В крупнейших городах Литвы ввели карантин

27.11 / Вирусолог назвал особенности крымской вакцины от коронавируса

02.02 / МВД рассказало о местонахождении задержанных 31 января в Москве

18.11 / В Госдуму внесли законопроект о введении понятия кандидата-иноагента

12.08 / Московские магазины оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение масочного режима

24.02 / Пандемия спровоцировала повышенный спрос на порнографию

11.12 / В Кремле выступили за контакты с Германией на любых уровнях

18.11 / В МИД ответили на вопрос об увеличении числа российских миротворцев в Карабахе

22.10 / Глава Евросовета созвал лидеров ЕС на конференцию из-за COVID-19

28.09 / Армения назвала условие применения «Искандеров» в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика