Арахамия ожидает “десятки уголовных дел с наказаниями” по поводу биткоинов у чиновников

“Украинские политики задекларировали биткоинов [на] 75 млрд грн, по курсу если взять. Я уверен, что те люди, которые это сделали, просто не понимают, в какую “халепу” они влетели. […] В течение года-полутора можно ожидать десятки уголовных дел с наказаниями, поскольку им не удастся доказать. Там же два варианта: либо у человека действительно эти биткоины были, и он вынужден будет доказать”, – сказал Арахамия.

По его словам, “биткоин – это очень прозрачная валюта, она видна всему миру, его с улицы видно”. Нардеп также назвал “странной тенденцией” массовое появление биткоинов в декларациях украинских чиновников.

Арахамия отметил, что раньше криптовалюта была и у него.

“Я 400 потерял при совсем старом курсе. В то время система безопасности биткоина – одно слово, которое нужно было знать, я на диске стер раздел, где было это слово. Сейчас это страшная сумма, я даже не хочу об этом думать, потому что выгляжу очень глупо”, – рассказал нардеп.

Контекст:Украинские чиновники и депутаты за 2020 год задекларировали 46 351 биткоин, или около 75 млрд грн. О наличии биткоинов в декларациях сообщило 652 чиновника. Депутат Днепровского городского совета VII созыва Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тыс. биткоинов, в эквиваленте это более $1 млрд.

По информации Opendatabot, активнее всего криптовалюты декларировали представители горсоветов (11,8%), Национальной полиции (8,9%), Министерства обороны и представители районных советов (по 5,8%). В частности, депутат Днепровского горсовета VII созыва Вячеслав Мишалов задекларировал 18 тыс. биткоинов, в эквиваленте это более $1 млрд.

Нардеп от партии “За майбутнє” Анатолий Урбанский указал в декларации за 2020 год биткоинов на сумму около 7 млрд грн.

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