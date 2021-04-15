 

В Индии в седьмой раз за последние восемь дней побит рекорд заболеваемости COVID-19 – более 200 тыс. случаев в сутки

15.04.2021, 14:18, Новости дня
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В Индии резкий прирост больных COVID-19 наблюдается последнюю неделю. Эпицентр заражений – штат Махараштра со столицей в Мумбае, около четверти всех новых случаев инфицирования коронавирусом (почти 59 тыс. за последние сутки) приходится на этот штат.

В Индии также растет смертность от COVID-19. В среднем за сутки умирает около 1 тыс. человек. Всего в стране за время пандемии зафиксировано более 173,1 тыс. летальных случаев.

В штате Махараштра в полночь ввели локдаун, отмечает Reuters. В столице страны Нью-Дели власти установили комендантский час по выходным, установив ограничения на работу торговых центров, тренажерных залов, ресторанов и некоторых еженедельных рынков.  

Индия занимает второе место в мире по числу заражений коронавирусом. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в стране коронавирусом инфицировалось более 14,07 млн человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в США – около 31,42 млн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В марте в Индии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.
12 апреля Индия сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID-19 в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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