 

Как новые санкции США повлияют на жизнь россиян? Мнения экспертов

15.04.2021, 14:14, Разное
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Власти Америки сегодня рассматривают возможность введения новых ограничений в отношении нескольких российских должностных лиц и компаний. Санкции США должны стать ответом на якобы вмешательство России в прошедшие выборы главы страны и многочисленные хакерские атаки.

Проректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Андрей Марголин заявил, что адекватность американских партнеров вызывает сомнения. По его мнению, слова о новых санкциях США звучат странно на фоне готовящейся встречи президентов двух стран.

Эксперт отметил, что в краткосрочной перспективе рубль ослабнет. Вместе с этим он напомнил, что зависимость от американской валюты снижается, а, значит, ничего страшного с российской экономикой не произойдет. “Чем меньше мы зависим от импорта, тем меньше влияет на цены обменный курс”, – добавил Марголин.

С ним согласился кандидат экономических наук Михаил Беляев. Он рассказал, что санкции США нанесут удар по финансистам, простые россияне же не пострадают. Эксперт уточнил, что у России есть альтернатива – страна может переключить заимствования на внутренний рынок, что в итоге положительно скажется на внутренней экономике.

На этой неделе состоялись телефонные переговоры президентов России и Америки Владимира Путина и Джо Байдена. Беседа политиков была деловой. Лидеры двух стран договорились о выстраивании стабильных и предсказуемых отношений. Примечательно, что речи о новых санкциях США тогда не шло.



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