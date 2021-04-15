 

Американец случайно застрелил любовницу во время секса

15.04.2021, 14:14, Разное
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Житель американского штата Флорида случайно убил свою возлюбленную в попытке разнообразить половую жизнь. Девушка получила тяжелое ранение и скончалась.

Пара решила поэкспериментировать с ролевыми играми, для которых понадобился пистолет. В процессе партнёрша мужчины случайно задела предохранитель из-за чего оружие произвело выстрел ей в грудь. Она была доставлена в больницу, но врачи не смогли спасти её жизнь. Позже выяснилось, что любовники находились в состоянии наркотического опьянения, передаёт Vse42.ru.



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