С какой скоростью беременным стоит переезжать «лежачего полицейского?»



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В момент, когда автомобиль преодолевает неровность для ограничения скорости, на его пассажиров короткое время действуют специфические ускорение и вибрация. В исследовании ученые оценили их влияние на женщину на третьем триместре беременности с головным предлежанием плода.

«Наше исследование фокусировалось в первую очередь на влиянии внезапного ускорения на беременных женщин», – сообщил профессор Хади Мохаммади (Hadi Mohammadi) из Университета Британской Колумбии.

Инженеры разработали теоретические биомеханические модели, для которых использовали данные, полученные при проведении «краш-тестов» автомобилей. Также они включили в них информацию о физических и физиологических характеристиках организма беременных. Они учли различные варианты скорости автомобиля и высоты «лежачего полицейского».

«Мы приняли в расчет все эти факторы, чтобы убедиться в полноте модели, которая отражает реакции беременной женщины и плода в реальном мире», ‑ объяснил Мохаммади.

Результаты моделирования показали, что слишком высокая скорость при пересечении «лежачего полицейского» может увеличивать давление амниотической жидкости, которая защищает плод. Следствием этого могут быть небольшие повреждения головного мозга и аномальное ускорение сердечного ритма плода. У будущей матери такая тряска может спровоцировать сокращение матки, боль в животе, усиление активности матки и, возможно, другие осложнения.

По результатам моделирования ученые дали один основной совет беременным и тем, кто их возит на автомобильном транспорте. Перед лежачим полицейским скорость нужно снизить хотя бы до 41 км/ч, лучше – до 25 км/ч, чтобы исключить вред для плода и будущей матери.