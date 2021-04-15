 

Британские ученые доказали, что галлюциногенными грибами можно лечить депрессию

15.04.2021, 14:08, Разное
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Учёные их Великобритании доказали, что галлюциногенными грибами можно эффективно лечить депрессию. Речь идёт не об употреблении в пищу, а о приёме ключевого вещества в виде лекарственного препарата.
В галлюциногенных грибах содержится активное вещество псилоцибин, который и был интересен экспертам из Центра психоделических исследований Имперского колледжа Лондона. Они провели тщательное изучение оценки терапевтического потенциала найденного соединения на пациентах с депрессией. Для этого были отобраны 59 человек с диагностированным расстройством (от лёгкой до тяжёлой формы). Всех разделили на две группы и прописали шестинедельный курс лечения. В первом случае использовали обычные антидепрессанты, а во втором – псилоцибин. Оказалось, что он не только является эффективным лекарственным средством, но и куда быстрее справляется с поставленной задачей.

Доктор Робин Кархарт-Харрис, являющийся главой центра, рассказал, что вторая группа продемонстрировала заметное улучшение самочувствия. У них снизилась тревожность и негативные мысли. Также восстановилась способность испытывать удовольствие и чётко выражать эмоции. Именно это исследование, исходя из слов эксперта, позволяет рассматривать псилоцибин как многообещающее средство для лечения психического здоровья. Этому способствует и частота ремиссии, которая у группы с антидепресантами была в два раза ниже.

Источник: www.medikforum.ru



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