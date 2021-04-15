Компания Genesis представит электрический кроссовер GV70e

Премиальная южнокорейская марка Genesis намерена презентовать новый электрокроссовер Genesis GV70e в рамках автосалона в Шанхае.

Известно, что дебют состоится 19 апреля. По внешнему виду изменения коснулись формы головной оптики и решетки радиатора. Известно, что инженеры применили в отношении нового электрического кроссовера GV70e улучшенную платформу E-GMP, которая используется в моделях южнокорейских брендов. В числе достоинств называют систему быстрой зарядки, при помощи которой можно восполнить батарею для преодоления 100 километров за 5 минут.

Вместе с тем общий запас хода нового электрокроссовера Genesis GV70e достигает 500 километров. Пока производитель не называет сроки поступления в продажу, однако эксперты прогнозируют, что автомобиль появится до конца текущего года.