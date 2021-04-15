Эксперты рассказали, почему трудно увеличивать выпуск чипов

Кризис на рынке процессоров продолжает углубляться, утверждают эксперты. В некоторых случаях выпуска заказанных чипов приходится ожидать до года.

Пандемия прошлого года все-таки привела к цепной реакции, в результате которой мы видим существенное сдерживание развития в сфере электроники и компьютерной техники. Чипов уже не хватает для всего: смартфонов, планшетов, компьютеров, умных устройств, даже для обычной бытовой техники.

Сегодня проблема в том, что производители, которых в мире не так уж много, сталкиваются с необходимостью быстрее удовлетворить отложенный спрос. Проще говоря, к ним стоит длинная очередь из заказчиков. Завтра проблема будет выглядеть иначе. Мир обязательно столкнется с нехваткой оборудования для производства чипов.