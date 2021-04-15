Скандалы: «Это даже не ростовщичество, а обдираловка!»

Вместо того, чтобы делать депозиты привлекательными для своих клиентов, Сбер предлагает им играть по методам казино

Петербургский аналитик, председатель совета директоров ИГ «Русские Фонды» Сергей Васильев недоумевает в своей публикации по поводу политики Сбера, давним клиентом которого он является. К примеру, два месяца назад банк существенно понизил ставку по текущим депозитам, в одном случае сразу с 3.65% до 2.7% годовых. При этом в то же самое время Центробанк России ставку как раз повысил под влиянием инфляции сразу на 0.25% пункта до 4.5% годовых. Почему же Сбер идет поперек казалось бы логичной финансовой политики?

Кроме того, с увеличением риска новых антироссийских санкций и напряженности на российско-украинской границе, западные инвесторы стали активно продавать российский рублевый долг, а стало быть цены на облигации федерального займа резко упали. Но ставка Сбера осталась неизменной – 2,7% годовых.

«По-видимому, с ликвидностью у Сбербанка все отлично, лишние деньги от клиентов им не нужны и они не заинтересованы в привлечении депозитов, ведь 2.7% точно не покрывает ни инфляцию, ни падение курса рубля…» — пишет Васильев, и приводит еще несколько очень странных решений самого популярного банка страны, которые делают его похожим скорее на казино, чем на серьезный банк.

«В общем, у Сбера сегодня так много лишних денег, что даже в условиях роста инфляции, угрозы американских санкций, он не хочет привлекать депозиты клиентов и более того, предлагает клиентам – играть в казино. Странная политика все-таки у нашего главного банка в стране…» — заключает аналитик.

Читатели Васильева добавили еще несколько примеров в том же роде:

— Почему странная? Закономерная. Сбер — обычная коммерческая контора, а не какой-то системообразующий институт страны, как может быть кто-то подумал. Более того, суть и методы работы не сильно далеко ушли от Сберкассы, какие вывески не лепи.

Я в этом убедился когда пытался реструктурировать кредит. Писал письма, которые уходили на сайте куда-то в никуда. Отдел реструктуризации — обычные вышибалы в кожанках из 90-х, главная функция которых выбивать деньги. Никто не пытается вникнуть в ситуацию, рассмотреть предложения, выработать компромисс. Сбер — абсолютно закостеневашая полуфеодальная структура.

— Сбер отлично разводит пенсионеров на заключения договоров инвестиционного страхования жизни и бесплатно пользуется их деньгами , поэтому 2,7 % это ещё удачный вариант взаимоотношений с таким банком.

-Полгода не могла с инвестиционного счета акции вывести. То одно, то другое. Пока не пригрозила, что опишу эти манипуляции в «Банки.ру» Быстренько закрыли вопрос. Давно ушла…

— У Сбера есть и ещё одна «фишка». Если ты хочешь перевести деньги на счёт в другом банке, надо платить 1,5%. А если ты пришёл в торговый центр, и там рядом два банкомата — Сбера и второго банка — то снять ту же сумму и положить её на счёт во втором банке ничего не стоит, кроме пары минут. При том, что издержки электронного перевода мизерные, а обращение с наличными в банкоматах весьма затратно, сравнительно. Во время пандемии большинство опасалось пользоваться банкоматами, и Сбер, не стесняясь, зарабатывал свои 1,5% на всех подряд. И даже гордится ростом подобных доходов. Хотя это даже не позорное ростовщичество, а просто обдираловка бедных людей, в том числе и пенсионеров.