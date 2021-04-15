 

Скандалы: «Все в истерике»

15.04.2021, 13:46, Разное
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Участницы голой фотосессии в Дубае записали видео о «блатной жизни» в дубайском СИЗО

Девушки пожаловались, что их едва ли не заманили в камеры хитростью, забрали телефоны и не давали лекарства. Те, кто похитрее, смог всего этого избежать. Две участницы скандальной голой фотосессии в Дубае поделились со своими подписчиками в социальной сети Instagram подробностями заключения в арабской тюрьме. За решёткой они провели восемь дней и очень эмоционально рассказали об этом на видео. Когда увидели камеру, все «были в истерике», а потом у них началась «блатная жизнь».

«Нас отправили на второй этаж в black room. Это камера для особо опасных заключённых. Первую ночь мы не понимали, что происходит, нас до утра не кормили. Проснулись мы на завтрак. Он у них в четыре утра. На него нам принесли маленький треугольник плавленого сырка, лаваш, маленький самолётный джем и чай», — говорят участницы фотосессии.

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По словам девушек, им не давали нормально спать. Каждые полчаса они выходили на так называемую перекличку. В коридоре их выстраивали в линию и пересчитывали.

Все дни заключения девушки находились без связи. Позвонить позволили лишь одной из участниц, которая связалась со своими родными. Остальным отдали телефоны только по приземлении в Киеве. Также скандальные фотомодели заверяют, что осознали свой поступок и впредь будут уважать обычаи и законы чужих стран и народов.

«Впредь мы будем изучать законы тех стран, в которые летим, а в Дубай мы уже вряд ли поедем», — говорят они.

Напомним, возмущение властей Дубая вызвала фотосессия с участием голых девушек на балконе одного из небоскрёбов. Скандальное видео появилось в соцсетях 3 апреля — его сняли очевидцы из другого здания. В итоге участниц съёмки задержали. Изначально сообщалось, что среди них было восемь россиянок, однако затем в Посольстве РФ Лайфу опровергли эту информацию.

Девушек могло ждать довольно суровое наказание — тюремное заключение на срок до шести месяцев и уплата штрафа в размере пяти тысяч дирхамов (более 104 тысяч рублей), но моделей решили просто выслать из Эмиратов. 11 из 12 девушек уже прибыли в Киев, одна осталась на карантине, так как подхватила коронавирус.

Артем Порвин



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