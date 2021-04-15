В Киеве опровергли переговоры Зеленского и Макрона о поставках воды в Крым

Информация о якобы переговорах президентов Украины Владимира Зеленского и Франции Эммануэля Макрона о возобновлении поставок воды в Крым является «сказками», сообщил советник делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

Он отметил, что слухи об обсуждении возможных поставок воды на полуостров – это «сказки от дяди Пети», подразумевая экс-президента Украины Петра Порошенко, передает РИА «Новости».

«Выдадим одну бутылку на 20 литров. После выведения войск с востока Украины», – сообщил Арестович.

В пятницу Макрон встретится с Зеленским в Париже. По словам пресс-секретаря украинского президента Юлия Мендель, Зеленский и Макрон обсудят Донбасс и ситуацию на границе Украины и России. Также СМИ сообщали, что одной из тем для разговора станет возобновление подачи воды в Крым.

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что водная блокада Крыма со стороны Украины может быть прекращена только в том случае, если с соответствующим запросом обратятся международные гуманитарные организации.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников, а также водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на эти цели около 50 млрд рублей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что Крым сделал шаг к наказанию Украины за водную блокаду.