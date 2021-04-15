Сын Натальи Водяновой Лукас Портман о матери, отце и моде: “Меня никогда не волновало, что на мне надето”

Преемственность поколений – нормальное явление как для обычных людей, так и для знаменитостей. Дети часто выбирают профессию родителей вне зависимости от того, чем они занимаются. 19-летний Лукас Портман, старший сын супермодели Натальи Водяновой и лорда Джастина Портмана, кажется, не станет исключением. Он уже принимал участие в модных показах, а всосем недавно выпустил свою дебютную коллекцию спортивной обуви. Об этом, а также об отношениях с родителями, экологии и своем будущем он рассказал в новом интервью.

Лукас, который с первых дней своей жизни был рядом с мамой за кулисами модных показов, признался, что не придает своему внешнему виду особое значение.

Меня никогда не волновало, что на мне надето,

– заявил молодой человек. Однако ходить по подиуму и быть в центре внимания Лукасу нравится:

Вижу ли я свое будущее в модельном бизнесе? Нет. Нравится ли мне ходить по подиуму? Очень. Десять секунд, когда ты находишься в центре внимания, – это прекрасные ощущения. Как на американских горках, когда ты поднимаешься вверх и вот-вот рухнешь вниз.

Лукас Портман

Несмотря на то, что большую часть своей жизни Лукас провел с мамой, он много общался и с отцом, Джастином Портманом, с которым Наталья Водянова развелась в 2011 году, когда мальчику было девять лет, а в прошлом году вышла замуж за миллиардера Антуана Арно. Лукас признал, что восхищается отцом, и общение с ним вдохновляет его:

Когда я приезжал к папе в Уругвай, мы ставили на улице коробку с фонариком внутри, в нее слетались бабочки и не могли выбраться самостоятельно. С утра мы открывали ее, рассматривали их и отпускали на свободу. Делали мы это вместе с отцом — он помешан на природе, он человек-википедия.

К слову, бабочки стали главным принтом на кроссовках из первой коллекции Лукаса под названием Fashion Baby, которая вот-вот появится на полках и российских магазинов. Впрочем, первой модные кроссовки оценила младшая сестра Лукаса Нева. Лукас подарил ей несколько пар обуви на ее день рождения.

Лукас и Нева

Мне нравится, что baby — это гендерно-нейтральное слово. Ты можешь называть малышом мужа, сына, дочь, кого угодно! К тому же все мы рождаемся малышами. А конкретно меня называли fashion baby с самого детства — потому что я всегда был с мамой, когда она работала, – так Лукас объяснил название кроссовок.

Обувь от Лукаса Портмана шьют из искусственной кожи, подбирать которую ему помогала Стелла Маккартни. Этот факт начинающий дизайнер объясняет заботой об экологии:

То, что у нашей планеты есть проблемы, поняли миллениалы, а наше поколение растет с осознанием того, что именно мы должны изменить ситуацию к лучшему. След, который мы оставим, — это важно. То влияние, которое мы оказываем на природу, — это важно. И то, что мы не готовы наносить урон своей планете ради того, чтобы добиться успеха, — главное, что отличает зумеров от поколения наших родителей, – сказал Лукас в интервью российскому Vogue.

Свяжет ли Лукас свою судьбу с модой навсегда, он пока не знает. Сын Натальи Водяновой собирается поступать на экономический факультет Брауновский университет штата Род-Айленд. Впрочем, он держит в голове и то, что прямо через дорогу от университета Брауна расположена Родайлендская школа дизайна, и думает брать там уроки.