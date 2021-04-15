Сажать-копать

В судах Ленобласти разбираются с «похоронной мафией».

Служили два товарища

Несколько дней назад Всеволожский городской суд ЛО приступил к рассмотрению уникального дела о взяточничестве. Его уникальность обуславливается сразу несколькими факторами. Во-первых, обвиняемые были задержаны не с поличным, а лишь через два года после якобы получения ими взяток. Во-вторых,

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на скамье подсудимых два ветерана МВД РФ, а вот обвиняет их трижды судимый (в том числе за убийство и разбой) участник криминальных войн 80–90-х, можно сказать, их авторитетный ветеран.

При этом одного из обвиняемых и главного свидетеля обвинения связывало более 30 лет дружбы, обвиняемый был крестным отцом сына обвинителя.

Подсудимые — бывший заместитель главы администрации Всеволожского района по законности и безопасности Валерий Половинкин и директор муниципального предприятия «Ритуальные услуги» Всеволожского района Игорь Евтишенков. Оба пенсионеры МВД, у обоих послужной список, полный наград и благодарностей. Оба работали на своих должностях в 2017–2018 гг.

Именно тогда, как полагает следствие, они получали взятки за покровительство похоронному бизнесу во Всеволожском районе. Которым до недавнего времени заправлял Сергей Мискарев (Михайлов), известный в 90-е как Бройлер.

Валерий Половинкин

Жизнь Валерия Половинкина мало чем отличается от большинства биографий кадровых офицеров. Родился в 1961 году, после техникума был призван в армию. Срочную службу проходил в войсках спецсвязи КГБ СССР. После демобилизации поступил в Высшее политическое училище МВД СССР. За время службы окончил Сибирскую академию физической культуры. В 2000 году был переведен преподавателем кафедры физической подготовки и спорта института ВВ МВД РФ (Петербург). На жилищный сертификат (выдается военнослужащим по выслуге лет) приобрел квартиру во Всеволожске. Там жизнь снова свела его с однокурсником Сергеем Мискаревым, взявшим фамилию жены Михайлов.

— Я Мискарева знала еще с 1984 года, — рассказала «Новой» жена подсудимого Ирина Половинкина. — Они с мужем вместе учились в училище, дружили, даже кровати в казарме у них рядом стояли. Но мне он не нравился. Он казался мне излишне циничным. Когда уже в Питере мы узнали историю Мискарева/Михайлова,

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я отговаривала мужа от тесных контактов с ним. Но тот лишь рукой махнул: мол, мало ли что там было в 90-х.

«Наступила эпоха, когда выживает сильнейший…»

Жизнь Сергея Мискарева отличается от биографии Половинкина. После окончания училища он довольно быстро демобилизовался и в 1988 году всплыл в Ленинграде среди людей, близких к Александру Малышеву (по имени которого позже будут называть криминальную империю Петербурга) под кличкой Бройлер. И вошел в историю становления бандитского движения культурной столицы.

«Малышевская» братва. Бройлер — слева

Роман молодого офицера внутренних войск со службой Родине, как мы уже сказали, продлился менее двух лет. Как Мискареву удалось так быстро уволиться, история умалчивает. В декабре 1988 года Мискарев, получивший кличку Бройлер за накачанную фигуру (он выделялся даже среди своих «коллег» по криминальному цеху, в основном боксеров и борцов), был уже одним из ближайших помощников будущего императора «бандитского» Петербурга Александра Малышева. Бригада Бройлера надзирала за коммерсантами на стихийном рынке у ж/д станции «Девяткино».

Как писал в своей книге «Бандитский Петербург» (увидела свет в 90-х) Андрей Константинов, 17 декабря 1988 года один из рэкетиров, представлявший группировку «тамбовских», отобрал у кооператора кожаную куртку. Коммерсант пожаловался Бройлеру. Мискарев догнал обидчика и заявил, что, мол, не по понятиям. И был избит превосходящими силами противника. «Тамбовцы» с курткой отправились в одну сторону, избитый Мискарев — в другую.

На следующий день к рынку почти синхронно подъехало несколько десятков машин — с одной и другой стороны человек по 80. Бройлер вызвал вчерашнего обидчика на разговор и… всадил в него нож. «Тамбовцы», доставая нун-чаки, цепи и бейсбольные биты качнулись вперед и… остановились. Потому что «малышевцы» распахнули куртки и достали пистолеты, обрезы охотничьих ружей и автоматы ППШ, добытые «черными копателями».

Расклад был не в пользу «тамбовцев» и они дрогнули. Подхватив раненого (позже он скончался в больнице), они уехали. «Малышевцы» праздновали победу, еще не понимая, что только что полностью изменили правила «разборок» и развязали вооруженное противостояние двух криминальных кланов.

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«Наступала эпоха, когда правила Советского Союза — «один на один», «до первой крови», «лежачего не бьют» — отмирали, —

будет вспоминать Мискарев, превратившийся в Михайлова, в декабре 2018 года в интервью «Фонтанке.ру», посвященном 30-летию того события. — Наступали времена, куда мы сейчас попали, так сказать, в глобальном масштабе. Времена, когда мы знаем, что не принято, но эффективно. Цель оправдывает средства и выживает сильнейший.»

В январе 1989 года Мискарев был арестован, а в сентябре того же года признан виновным в убийстве и осужден. Как следует из данных информационной базы МВД РФ, в 1991 году к этому обвинению добавилось обвинение в разбойном нападении. По совокупности Бройлер был приговорен к шести годам лишения свободы. На свободу он выйдет в начале 1995 года, а в декабре опять окажется за решеткой. На этот раз всего на год.

«Вы нам по смерти должны…»

Во время допроса по поводу своего заявления о взятках со стороны Половинкина, Михайлов затруднился сказать с какого года занялся похоронным бизнесом во Всеволожском районе. «То ли с 2002-го, то ли с 2004-го, точно не помню», — сказал заявитель.

«Во Всеволожском районе Бройлер обосновался почти сразу после освобождения, где-то году в 97-м, — рассказал «Новой» бывший бригадир «тамбовцев» Алексей Г. (фамилия есть в редакции). — На встрече в ресторане «Аустерия» в 1998 году Сергеич (Владимир Барсуков/Кумарин) и Костя Могила (Константин Яковлев) разграничили сферы влияния. Мы на «похоронку» никогда не претендовали, там традиционно были сильны позиции «синих» (так бандиты новой формации называли приверженцев старого «воровского закона». — Ред.). Бройлер, после того как Малышев уехал в Испанию, вроде как от дел отошел. Хотя и ходили слухи, что он примкнул к «могиловским». В наши дела он не лез, его тоже не трогали».

Во Всеволожском районе цена «сотки» земли может доходить до $10 тысяч. На некоторых кладбищах (например, на Кузьмоловском, где похоронен тренер Владимира Путина по дзюдо Анатолий Рахлин, ближайший соратник Барсукова Ян Гуревский, вице-спикер питерского ЗакСа Павел Солтан) столько же будет стоить всего 1 метр земли. Так что похоронный бизнес очень выгоден и неудивительно, что предприниматель Михайлов решил им заняться.

Кузьмоловское кладбище

— До 2017 года на кладбищах творился полный беспредел, — рассказал «Новой» директор МБУ (Муниципальное бюджетное учреждение) «Ритуальные услуги» Павел Руденко. — Единого прейскуранта на захоронения не существовало. За могилу могли потребовать и 100, и 200, и 300 тысяч рублей.

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Людей, которые хоронили родственников, принуждали давать расписки, а потом чуть ли не силой выбивали деньги, да еще с процентами. Некоторые влезали в кредиты, продавали машины и квартиры, чтобы потом с «похоронными» долгами рассчитаться.

«Как был Бройлером, так и остался»

В 2017 году депутаты Всеволожского района принимают решение передать управление кладбищами специально созданным МБУ. Глава администрации района Андрей Низовский подошел к делу серьезно. На места директоров муниципальных фирм он стал приглашать людей не из района, а из Петербурга, в основном выходцев из правоохранительных органов. Да и в заместители к себе старался набирать людей, не имеющих тесных связей со «старожилами» Всеволожска.

— После увольнения со службы в 2006 году мой муж пошел работать в администрацию Невского района Петербурга, — рассказывает Ирина Половинкина. — Не очень было удобно ездить из Всеволожска, но купить квартиру в Питере на те деньги, что мы получили от государства на приобретение жилья, было нереально. И когда появилась возможность перевестись из администрации Невского района во Всеволожск, Валера с радостью согласился. Стоило ему занять место замглавы, как общение с Мискаревым/Михайловым резко изменилось.

Сперва, как рассказала Ирина Половинкина, Михайлов предлагал Половинкину полную поддержку в его работе на новом месте. Бывший офицер отказался. Но когда началась реорганизация сферы ритуальных услуг, Михайлов, как это следует из показаний подсудимого, отображенных в уголовном деле, стал в ультимативной форме настаивать, что Половинкин должен продвигать в администрации его интересы.

— В марте 2018 года Михайлов подошел к нам с мужем в церкви «Святой троицы» во Всеволожске, — вспоминает Ирина. — Прямо при мне он пояснил Валере: «Если ты не остановишь действия против моих фирм, я пойду на Литейный и заявлю, что ты взятки брал. А мои ребята все подтвердят. У меня и записи наших разговоров есть, мне поверят». Мы понимали, что несмотря на внешний лоск, смену фамилии и какую-то там диссертацию, он как был Бройлером из 80-х, так им и остался. Я убедила мужа уволиться из администрации, что он и сделал. Об этом обо всем я говорила следователю, и мои показания имеются в деле.

Сергей Мискарев (Бройлер)

«Просто стояли и смотрели…»

С уходом Половинкина из администрации района для частного похоронного бизнеса мало что изменилось. Муниципальные предприятия продолжали выдавливать их с кладбищ. Тогда частники, отбросив попытки создать видимость честной конкурентной борьбы, перешли к силовым методам.

Весной 2019 года частные «похоронщики» провели демонстративную акцию у здания администрации Всеволожского района.

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Привезли туда гроб, фактически блокировали здание, выкрикивали угрозы в адрес сотрудников администрации, обещая похоронить их в этом самом гробу.

«Мероприятие» продолжалось около часа. У здания не появилось ни одного патруля полиции.

Акция похоронщиков у здания администрации Всеволжского района. Кадр

— В конце января 2020 года мы приехали на Всеволожское кладбище № 2, — рассказывает Руденко. — У нас на руках имелось распоряжение Всеволожского городского суда о приостановлении деятельности «Всеволожской ритуальной компании» (по данным СПАРК, Михайлов владеет 34% акций. — Ред.) и занятии всех объектов ООО «ВРК» сотрудниками МБУ. На кладбище нас встретил правая рука Михайлова/Мискарева Александр Купкин. Несмотря на присутствие судебных приставов, он орал, что «это наша земля, здесь наши законы». Затем угрожал мне лично. Я снял это на видео и передал вместе с заявлением в УМВД Всеволожского района. Через пару часов в здание МБУ явились два майора полиции в сопровождении понятых и следователя. Провели у меня обыск, изъяли ноутбук, некоторые документы и уничтожили видеозапись. Заявив, что я не имел права снимать Купкина. Уголовное дело так и не было заведено. Я написал об этом в заявлении на имя начальника УФСБ Петербурга и области. 20 марта 2020 года мне ответили: «…информация принята к сведению и учтена в работе». 9 ноября того же года на Пундоловском кладбище на меня напали. И опять отказали в возбуждении уголовного дела, о чем сообщили в постановлении за подписью заместителя начальника полиции по ООП УМВД Всеволожского района Дудина от 8 декабря 2020 года. Никакие жалобы ни в какие инстанции на них не действуют. Они кичатся тем, что у них есть генералы-покровители.

«Будем с коррупцией бороться»

Осенью 2019 года якобы появилось указание провести тщательную проверку событий вокруг Всеволожской «похоронки». По некоторым данным, ее было поручено провести одному из отделов Следственного управления СК РФ (базируется в Петербурге) и сотрудникам Службы экономической безопасности УФСБ Петербурга и Ленобласти.

— Скорее всего, Михайлов испугался, что на этот раз его беспредел может ему «аукнуться», — считает адвокат Анна Панфилова, защитник одного из обвиняемых. — И решил, что лучшая защита — это нападение. Так родилось дело о взятках. И благополучно дошло до суда, несмотря на то, что в деле нет ни одного прямого доказательства.

В своих показаниях Половинкин отрицает получение каких-то денег от Михайлова. В деле есть протокол допроса, в котором он заявляет, что все доказательства против него сфабрикованы. Как следует из показаний Половинкина, в ноябре к нему пришел высокопоставленный оперативный сотрудник ГУ МВД и сказал, что выдавливание из «похоронки» структур Михайлова не нравится многим высокопоставленным чиновникам, получающим от Михайлова ежемесячные «премии» и «гонорары». В своих показаниях Половинкин заявлял, что «премии Михайлова» получают люди в полиции Ленинградской области, которые могут влиять на ход следствия.

В интервью, данном в марте 2021 года сайту «47News.ru», Михайлов косвенно подтверждает, что бывший начальник полиции Ленобласти Михаил Ильин давно интересуется «похоронкой». «Ильин человек системы, очень ответственный, он способен навести порядок. Впрочем, «похоронка» для него не главное», — пояснил Михайлов СМИ.

В том же интервью

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Михайлов заявил, что из похоронного бизнеса он окончательно уходит. И намерен заняться политикой. В частности, вместе с двоюродным племянником президента РФ Романом Путиным будет строить партию «Россия без коррупции».

Узнать мнение Михайлова/Мискарева об этом деле у нас не получилось, потому что телефон, указанный в обвинительном заключении, как основной, отключен за неуплату.

Максим Леонов

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