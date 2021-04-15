“Извинения – до одного места”. Фигурантка дела Шеремета Кузьменко сказала, готова ли к приговору

“Мне без разницы. Все почему-то так любят говорить, достаточно ли извинений. Я, наверное, скажу и за себя, и за Андрея [Антоненко, еще одного фигуранта дела, он находится под арестом]. Эти извинения – до одного места. Я бы хотела, чтобы это все закончилось. Чтобы возместили то, что я полтора года не работаю, восемь месяцев была в тюрьме”, – сказала она.

По словам кардиолога, она хотела бы “забыть обо всем этом, как страшный сон”.

“А официальные извинения, вероятно, нужны обществу. Потому что есть пострадавшие по делу Шеремета – это Павел и его родные, друзья и коллеги. А мы – пострадавшие от дела Шеремета. Это мы, наши семьи, друзья, коллеги и общество. Которое наблюдает за кривосудием и теряет веру в справедливость”, – объяснила Кузьменко.

На вопрос, готова ли она к приговору, она ответила: “Наверное, нет”.

“Я понимаю, каким он может быть. И к этому невозможно быть готовым. Когда ты понимаешь, что не виноват. Когда ты знаешь, что этого не делал. И с точки зрения логики у тебя вопрос – а с какого перепугу мне предстоит приговор? За что? За то, что где-то ходят реальные убийцы? Что они радуются, глядя на то, что происходит с нами? Почему я должен быть к этому готова?” – заявила Кузьменко.

Контекст:Юлия Кузьменко – профессиональный педиатр-кардиолог, волонтер и военный медик. Активно поддерживала Евромайдан. В 2019 году стала подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета вместе с музыкантом и добровольцем Андреем Антоненко и военной медсестрой Яной Дугарь. Свою причастность к преступлению они отрицают.

Все трое были арестованы. В августе 2020 года суд изменил Кузьменко меру пресечения на домашний арест.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

22 мая 2020 года полиция уведомила защиту подозреваемых об окончании досудебного расследования.

Шевченковский райсуд Киева принял решение, что судить Антоненко, Дугарь и Кузьменко будут с участием присяжных. Первое заседание по существу состоялось 28 сентября.

—