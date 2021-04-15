Мнение: Богатые тоже плачут

В конце нулевых годов мне случилось иметь короткий разговор с юным гопником. Восхищённо глядя на мой свежевымытый автомобиль, — трёхлетний на тот момент Додж Караван, — юноша с болью в голосе произнёс: «Эх, вот если бы у меня была такая тачка!».

Действительно, мы всегда мечтаем о том, чего у нас нет. Наивным душам кажется, будто для счастья им нужен только «чёрный бумер», как в песне Серёги: чтобы они катались днями напролёт по своему району, ловя восхищённые улыбки «всех девчонок». Пузатый минивэн, конечно, с трудом может сойти за крутую бандитскую машину, однако когда твой потолок — украденный у гастарбайтеров велосипед, любая иномарка без ржавчины кажется солидной и статусной вещью.

Спасибо капитализму, с годами автомобильные иллюзии у большинства развеиваются. В третий или в четвёртый раз поменяв машину на более мощную, водители постепенно начинают осознавать, что экстаз покупателя очень короток, а с задачей доставки их задниц из точки А в точку Б вполне успешно справлялись и старенькие жигули.

Вместе с тем другую популярную мечту, — не работать, но получать при этом деньги, — большая часть современных людей бережно проносит через всю взрослую жизнь, сохраняя даже на пенсии, которую мало кто считает абсолютно достаточной. Эта мечта питает лотерейный бизнес — покупая на сдачу билетик, люди с замиранием сердца представляют, как они выиграют кучу денег, уволятся с работы и кардинальным образом переменят свою жизнь.

Опыт показывает, что некоторые и вправду выигрывают. Дальше, однако, выясняется, что исполнившаяся мечта быстро тускнеет, идёт ли речь о покупке подержанного BMW в кузове E38 или о внезапном появлении нескольких сотен миллионов рублей на банковском счёте. Многие после выигрыша спиваются, почти все ссорятся со всем своим окружением, включая ближайших родственников. За несколько лет выигрыши стабильно проматываются, и «победители» остаются на пепелище опустошёнными, пытаясь заново собрать из обломков свою разрушенную жизнь.

С точки зрения юного гопника из начала поста, такого просто не может быть. Полное счастье наступает немедленно при получении вожделенного приза, после чего везунчик ходит до конца жизни вприпрыжку, радостно смеясь от наслаждения своим статусом.

В реальности финансовая независимость всего лишь решает некоторые из наших многочисленных проблем. Человеческая психика так устроена, что перестав страдать из-за необходимости ходить на работу, обеспеченные люди немедленно начинают страдать по каким-нибудь другим поводам, а потом тоскуют по простым и понятным временам, когда главной их проблемой была необходимость растянуть пачку пельменей до очередной зарплаты. Вспомните классическую русскую литературу. Дворяне там не работают по найму, а если работают, то отнюдь не ради куска хлеба, который есть у них по умолчанию, в любом случае. Однако всерьёз назвать счастливыми мы можем только второстепенных комических героев, глупость которых настолько велика, что они могут ежедневно наслаждаться бессмысленной жизнью полуживотных.

Вот история нашего современника, который при помощи стратегии Т.П.Р.У. вышел на раннюю пенсию в 2015 году. Насколько я вижу из контекста, на тот момент ему было 30-35 лет:

https://vc.ru/life/230205-vyshel-na-rannyuyu-pensiyu-no-posle-vse-poshlo-ne-po-planu-istoriya-avtora-zarubezhnogo-bloga-living-a-fi

https://ru.wikipedia.org/wiki/Т.П.Р.У._(общественное_движение_в_США)

Так как тпрушник заработал свои деньги тяжёлым трудом, а не получил их по итогам какого-нибудь случайного выигрыша, первые пару лет у него всё было замечательно. Дальше он начал страдать из-за того, что его рассказы не публикуют, и что он навряд ли сможет стать известным писателем. У него начались проблемы с женой, которая жаловалась, что ей нужно больше денег, так как их инстаграмная жизнь слишком бедно смотрятся по сравнению с инстраграмной жизнью их знакомых. В 2019 году трпрушник получает ушиб спины, и обследование выявляет у него серьёзные проблемы со здоровьем. Жена изменяет ему, и они расстаются.

Тпрушник вылечивает спину и снова устраивается на работу, так как денег на жизнь ему теперь не хватает — надо полагать, из-за последствий развода. Работа даёт необходимую социализацию, также трпрушник ходит к психотерапевту. В 2020 году наступает хеппи-энд — тпрушник встречает хорошую девушку, проходит курс антидепрессантов и снова на какое-то время становится счастливым.

Подведу итог

Деньги являются хребтом, объединяющим современное общество. Полагаю, это правильно с точки зрения развития цивилизации, в том числе и духовного развития, однако надо всё же понимать, что деньги — не волшебная слизь из научной фантастики, которая делает людей счастливыми суперменами. Деньги — всего лишь один из нужных человеку ресурсов, а передозировка денег часто приводит к крайне неприятным побочным эффектам.