 

Малышева: Ожирение может вызвать рак у женщин

15.04.2021, 13:20, Разное
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Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала об опасности, которую несёт ожирение для женщин. Оно может привести к ряду серьёзных заболеваний.

Самые страшные из них – рак молочной железы и сахарный диабет. Помимо них россиянки с лишним весом рискуют получить инфаркт, инсульт и атеросклероз. По словам Малышевой, рано или поздно избыточная масса тела неминуемо приведёт к разрушению суставов, передаёт “Общественная служба новостей”.



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