 

Врачи назвали симптомы дефицита витамина В12

15.04.2021, 13:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врачи назвали основные симптомы, наблюдающиеся при дефиците В12. Организм использует данное вещество для образования красных кровяных телец. Выработка элемента не производится в человеческом теле, поэтому необходимо пополнять запасы элемента.
Изначально признаки дефицита В12 не дают о себе знать. По словам специалистов, не многие замечают нехватку данного вещества, поэтому состояние здоровья пациентов усугубляется. Основными симптомами являются язвы во рту, болезненный и красный язык, бледно-желтый оттенок кожи, изменения двигательных функций, излишняя раздражительность, нарушение зрения, депрессия, снижение когнитивных способностей.

Если присутствует один из вышеназванных признаков, необходимо обратиться к врачу. Диагностировать нехватку В12 можно посредством проведения анализа крови. Чем быстрее будет определена проблема, тем успешнее она устранится.

Источниками витамина считаются молочные продукты и рыба. В ряде случаев достаточно пересмотреть рацион питания, чтобы восполнить недостаток вещества.

Источник: profile.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.04 / Скандалы: «Он находится будто в запечатанной банке»

22.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 22 сентября 2020 года

15.12 / В России разработали новые методы тестирования на коронавирус – ППЦ-тест и ПЗДЦ-тест

22.07 / Внук Ельцина пополнил свой список возлюбленных-актрис

09.07 / Зеленский о проблемах Украины: Високосный год – самый трудный

27.10 / Скандалы: В дело «ВИМ-Авиа» влетела недвижимость

01.02 / Мнение: Прощание с Василием Лановым

04.02 / Мнение: В Великобритании заблокировали китайский канал CGTN

11.02 / Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с медсестрой и звездой TikTok

06.12 / Ученые рассказали, кто имеет повышенные риски заболеть «длительным коронавирусом»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика