Врачи назвали симптомы дефицита витамина В12

Врачи назвали основные симптомы, наблюдающиеся при дефиците В12. Организм использует данное вещество для образования красных кровяных телец. Выработка элемента не производится в человеческом теле, поэтому необходимо пополнять запасы элемента.

Изначально признаки дефицита В12 не дают о себе знать. По словам специалистов, не многие замечают нехватку данного вещества, поэтому состояние здоровья пациентов усугубляется. Основными симптомами являются язвы во рту, болезненный и красный язык, бледно-желтый оттенок кожи, изменения двигательных функций, излишняя раздражительность, нарушение зрения, депрессия, снижение когнитивных способностей.

Если присутствует один из вышеназванных признаков, необходимо обратиться к врачу. Диагностировать нехватку В12 можно посредством проведения анализа крови. Чем быстрее будет определена проблема, тем успешнее она устранится.

Источниками витамина считаются молочные продукты и рыба. В ряде случаев достаточно пересмотреть рацион питания, чтобы восполнить недостаток вещества.

Источник: profile.ru