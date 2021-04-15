Фирсов назвал сумму долгов покойной Валентины Легкоступовой

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов назвал сумму долгов певицы. После смерти знаменитости остались непогашенные кредиты.

В общей сложности, Легкоступова оставила порядка четырех миллионов рублей долгов. При жизни певица погрязла в кредитах. Исполнительнице приходилось часто занимать деньги на образование сына Матвея. К тому же Легкоступова не успела выплатить кредиты на машину и квартиру.

Юрий Фирсов планирует погасить всю сумму задолженности. Деньги на эти цели яхтсмен выделит после продажи своей части имущества артистки. Он намерен реализовать машину за два миллиона рублей и квартиру.

Валентины Легкоступовой не стало в августе прошлого года. О причинах смерти певицы до сих пор распространяются различные слухи. Дочь знаменитости уверена, что к кончине матери причастен Юрий Фирсов. Некоторые предполагают, что произошел несчастный случай.

Источник: sobesednik.ru