 

Фирсов назвал сумму долгов покойной Валентины Легкоступовой

15.04.2021, 13:14, Разное
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Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов назвал сумму долгов певицы. После смерти знаменитости остались непогашенные кредиты.
В общей сложности, Легкоступова оставила порядка четырех миллионов рублей долгов. При жизни певица погрязла в кредитах. Исполнительнице приходилось часто занимать деньги на образование сына Матвея. К тому же Легкоступова не успела выплатить кредиты на машину и квартиру.
Юрий Фирсов планирует погасить всю сумму задолженности. Деньги на эти цели яхтсмен выделит после продажи своей части имущества артистки. Он намерен реализовать машину за два миллиона рублей и квартиру.

Валентины Легкоступовой не стало в августе прошлого года. О причинах смерти певицы до сих пор распространяются различные слухи. Дочь знаменитости уверена, что к кончине матери причастен Юрий Фирсов. Некоторые предполагают, что произошел несчастный случай.

Источник: sobesednik.ru



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