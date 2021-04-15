Бренд Volkswagen представил тизер Multivan нового поколения

Известная компания Volkswagen продемонстрировала официальный тизер, посвященный обновленному фургону Multivan.

Автомобиль отличается формой светодиодной оптики, решеткой радиатора, бамперами и другими элементами кузова. Кроме того, Multivan выполнен на платформе MQB, за счет чего удалось добиться повышения комфорта, безопасности и других параметров. Предполагается, что новая модель будет оснащаться гибридной установкой на 242 л.с. мощности. В салоне фургона применили цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс.

Для повышения безопасности применили систему удержания полосы, адаптивный круиз-контроль, а также систему мониторинга слепых зон. Пока точная дата выхода и стоимость обновленного фургона Multivan не рассекречена.