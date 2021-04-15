Личное: “Живи и радуйся”

Многие люди ведут Инстаграм так:

“Я счастливая женщина. У меня получается все. И муж у меня самый лучший, и обожает он меня. Вот такие цветы он мне сегодня подарил. А вчера два часа стоял на коленях. Я ему: встань. А он ни в какую. Еще у меня красивый дом. Я все успеваю. Энергии у меня море. Я поступила в три вуза сразу, зарабатываю деньги на двух работах, успеваю вышивать и готовить, занимаюсь гимнастикой цигун”.

Как под копирку – такие Выскочки, и баг этот очень заразен. Как думаете, почему?

И все такие люди жалуются на зависть окружающих. Народ, это не зависть. Это раздражение от вашей Выскочки.

Вот прочитайте это письмо про “зависть” и опишите, в чем отличие между завистью и раздражением. И почему возникает раздражение. Можете даже свое отрефлексировать при чтении этого письма и сформулировать.

ekaterina_ur

Здравствуйте уважаемая Эволюция, спасибо за блог, книгу и возможность написать в рубрику!

Меня зовут Екатерина, мне 31 год. В Москву приехала учиться в технический ВУЗ из глубокой провинции. Работала с первого курса и хорошо училась. После окончания специалитета зачислили в аспирантуру, закончила, готовлюсь к защите диссертации.

На преддипломную практику попала по распределению, на очень крупное передовое предприятие в Подмосковье, на должность по специальности, предложили остаться, я инженер. Постоянно прохожу обучение по повышению квалификации, люблю учиться новому и приносить это в свою работу, поэтому есть хороший карьерный рост.

За время учёбы в аспирантуре у меня накопились научные статьи в хороших журналах, научные конференции и призовые места, мне предложили попробоваться в конкурсе для молодых учёных и специалистов по соц. ипотеке, для меня это был большой шанс и удача.

Наша семья жила очень скромно, папа умер мы с братом были ещё маленькими, нас воспитывали бабуля и мама одни. Я всегда помогала своей семье и мечтала, что встану на ноги и куплю своё жильё.

Прошла конкурс и купила однокомнатную квартиру с минимальной суммой ипотечного платежа. На работе после этой новости, две коллеги недобро выразили своё мнение, что везёт приезжим, всё для них, а они и их дети не получили от государства ни копейки, я не обратила на это внимание, потому, что работа для меня это работа, а не дружба и тёплая семья. Я никогда почти не рассказываю о своей жизни вне работы на работе.

Меня быстро заметил один начальник, я помогала его практикантам с компьютерной графикой, порекомендовал меня директору школы по роботехнике, так у меня появилась вторая работа. Начала преподавать школьникам черчение и компьютерную графику. На этой работе я познакомилась с будущим мужем, Леонидом.

Получилось, что больше всего на свете меня волновал вопрос самостоятельности и помощи родителям, отношения меня волновали меньше всего. Был парень в студенческие годы, потом закончился универ и наши пути разошлись, я занялась работой, диссертацией, спорт присутствует с детства. Так же из другого отдела меня заметила другая начальница и предложила работу по совместительству. Жизнь закрутилась, начала хорошо зарабатывать, занятость привлекала, ощущала себя деловой.

Была ещё одна самая заветная мечта, перевезти маму, бабушка к сожалению не дожила до этого момента, из села в город в комфортабельное жильё с новой мебелью техникой и вот мы с братом это осуществили. Мне кажется в этот момент я сияла как самая яркая светодиодная лампа.

Я общалась с мужчинами, на свидания ходила, но всё как-то некогда было много думать об этом. Все ключевые события развивались быстро и одновременно, я была очень счастлива, что всё получается, была на подъёме, а так как человек я спокойный, чувствовалось это, как-будто благодать растекалась по моему телу. Не хотелось орать или прыгать от радости, просто чувство блаженства, хорошо на душе.

В этот период по работе мы начали тесно общаться с Леонидом. Лёня помогал директору на второй моей работе с оборудованием, по дружески и так выходило, что и он и я оставались до поздна в офисе. В это время я уже читала блог и видела, что ОЗ Лёни в разы превосходит мою, вёл себя сдержанно и деликатно, я старалась общаться в рамках тем, не грузить лишней инфой.

Потом Лёня узнал, что я выступаю на соревнованиях и занимаюсь наукой, область общения расширилась, пригласил вместе бегать. Бегали, потом благодарила его за большую помощь в работе – пекла ростовские блинчики тоненькие с маслом домашним и фирменные южные вареники с домашней сметаной. Я уже знала, что Лёня живёт один и готовить не его конёк, мне хотелось порадовать его чем-то, не знала, как удивить, так как у человека есть всё и купить он может и выпечку и сладости какие сам пожелает, поэтому готовила в наших домашних традициях. Нравилось наблюдать с каким удовольствием он всё это ест.

Дальше наступило лето и понеслось, походы, велопрогулки, пробежки, спорт фестивали, байдарочные походы, я готовила вкусную еду с собой. В один из таких дней, признался мне в любви и предложил отношения. Через неделю, когда я собиралась уходить к себе, сказал: “Останься со мной навсегда, мне хорошо когда ты рядом, я не хочу чтобы ты уходила.” Так перевезли мои вещи и через год мы поженились. Лёне сейчас 38 лет, красивый спортивный умный и воспитанный мужчина. Ценный сотрудник и свободный душой, любит природу, горы, леса и много путешествует, остроумный. Его любят все окружающие от консъержки до супруги бывшего мэра города, Лёню не возможно не любить, в нём гармонично всё. И это мой муж, до мурашек эта мысль меня пробирает, как я им восхищаюсь.

Лёня любит меня, балует. Я всегда выражаю счастье и заботу, иногда в шоке от его подарков, радуюсь до слёз, у меня таких никогда не было и мечтать о таких даже не могла, а муж всегда говорит, пока есть возможность я покупаю, не будет возможности…буду искать возможность. У меня по жизни не бывает больших обидных неразрешимых конфликтов ни с родными, ни с друзьями и с мужем нет ссор. Мне нравиться жизнь и я искренне люблю решать её задачи.

Родители мужа интелегентные успешные уважаемые люди, у нас сложились прекрасные отношения, тёплые. А самое важное, что и маму мою и брата приняли, воспринимают роднёй. Я никогда не задумывалась, каково это, когда есть папа, у меня его не было и воспринимала я это как факт, ну вот так, нет и нет. А теперь я знаю, как это, потому что отец мужа относится ко мне, как к дочери.

У них большой дом за городом в красивых заповедных местах, мы часто к ним приезжаем в выходные отдыхать душой и телом. Вся семья в сборе, шутки, приятные темы разговоров, кострище, пруд, вкусная еда и вино, гитара и песни. Я ни знаю почему мне так повезло, третий год чувство, что это сон какой-то, я реально попала в другой мир в прямом и переносном смысле.

Живём у мужа в квартире, она гораздо больше моей и район живописный. В свою квартиру я предложила переехать маме, чтобы заботиться о ней лучше, очень люблю её и скучаю.

И вот я работаю 6,5 лет, расту в должности, среда кардинально изменилась и изменилась сама я. Это видно во всех сферах. Особенно в имидже. Сейчас я могу позволить и себе и маме хорошую качественную одежду и обувь, муж и его родители дарят дорогие украшения. Вижу как изменились моё поведение, манеры, темы для разговоров, интонация и взгляд. Вокруг тоже поменялось немного отношение ко мне знакомых и незнакомых людей, их внимание с неким любопытсвом. Мне нравиться это состояние, мне нравиться как я выгляжу.

Проблема с которой я столкнулась и сейчас ищу красивый правильный выход следующая.

Я мало думала о зависти, мне казалось это выдумки и прикрытие своих неудач, свалить на зависть других и оправдать свои провалы. Но столкнулась вот с чем, ещё тогда, с покупки квартиры две коллеги не могут успокоиться и будто живут моей жизнью, хотя на работе мало знают об этой жизни, но всё равно эти женщины ищут информацию, копают, слушают и если раньше как-то держались и шушукались где-то вдалеке, то сейчас их просто распирает.

Так сложилось изначально, что я вникла в работу и не завишу от коллег, с заказчиками всё удаётся решить самой, начальница мной довольна, заказчики получают мою работу в срок и со всеми своими предпочтениями в конструкции. Конструкция проходит испытания – все довольны, не проходит, меняем по обстоятельствам, перезапускаем – снова все довольны. Схема отработана и с новыми технологиями удаётся решить все вопросы быстро, даже самые сложные. Я очень люблю свою работу, но я не знаю, как себя настроить на тот треш, который сейчас происходит на рабочем месте.

Зимой у меня появилась дорогая шуба и все атрибуты, с мужем сходили в горы в поход, экипировку новую дорогую мне покупал и дарил Лёня. У нас так же есть коллеги радушные и интересующиеся горами, показала фото, ну и те кто разбирается, отметили какая хорошая экипировка, в такой одно удовольствие путешествовать, обсудили. Две неугомонных женщины, отметили, что красиво жить не запретишь. Я сказала, это точно. Через неделю снова разговоры в этом роде, как мне повезло и какой я стала, я соглашаюсь, это правда так. Как то выдали, что видели мою маму, думали что она больная и хилая женщина, раз я и брат так её опекаем, а она ухоженная и статная женщина, мне хотелось ответить, что они дуры. Сказала лишь, типун вам на язык.

Весной я изменила причёску, цвет волос, косметолога посещаю, вещи красивые новые и новые комментарии от двух женщин, о том как повезло с мужем и какой фифой я стала, соглашаюсь.

Я сама наверное виновата, редко что-то рассказываю о нашей жизни, но в ней столько хорошего, и это правда, эту правду я и рассказываю, когда спросят. На счёт быта, что я могу ответить, если действительно считаю, что сейчас для меня не быт, а рай, потому, что жили мы в деревне: горячей воды нет, печное отопление, стирка руками и так далее, а сейчас это ж сплошное удовольствие – плита готовит, пылесос робот убирает, машинка стирает, только и остаётся работой заниматься, учёбой, спортом и поддерживать порядок в шкафу и на полках. За это я тоже выхватила порцию досады и обвинений, что с провинции девушки отбирают у местных девчонок вот таких хороших мужей, я обалдела от этих слов, но отреагировала, просто заткнулась и занялась работой. И опять в процессе разговора со мной другой коллеги на счёт пандемии, снова ляпнула, что заказ мужа в Европе на изготовление новой байдарки к майским праздникам остановили из-за пандемии и это ведь услышали те самые недовольные жизнью женщины и снова от них выхватила порцию о том, как все экономят в пандемию, а мы… Я стала тчательно следить за своим языком и перестала вообще о жизни своей говорить, раз это так задевает некоторых.

Но в апреле на свой день рождение от двух женщин услышала уже напрямую всю злость и ненависть и обиду и досаду, меня будто поразило изнутри, стало оотвратительно и гадко. На мне красивое платье, причёска, столько внимания и хорошего вокруг и этот взгляд… глаза наполнены яростью, искревлёное лицо, искорёженные уголки трясущихся губ вперемешку со старостью, холодный строгий тон, интонация без колебаний и какой либо эмоциональной окраски, все слова одинаковой периодичности и частоты. Я не могу их уважать, у меня к обеим родилось чувство призрения и это пугает больше всего. Искренне не могу понять, чем и когда смогла так насолить, умные женщины, пережили такие невзгоды, подняли детей, внуки подрастают, здоровье неплохое, казалось бы живи и радуйся.

Началось всё с утра, приходили коллеги с других отделов, поздравляли, дарили подарки, одна из неугомонных спросила у меня: “Радостно?”, говорю: “Очень радостно.”

-Вот и радуйся пока есть возможность.

-Я надеюсь радоваться всю жизнь.

-Подожди вот дети пойдут и вся радость в небытие канет.

-Ну не знаю, у меня есть авторитет и большой пример, моя мама, несмотря ни на что она сумела сохранить вкус к жизни, радоваться и мыслить позитивно.

-Ну вот посмотришь и вспомнишь меня.

-Не хотелось бы.

…. Позже другой диалог от той же коллеги.

-Вот, цени, что есть сейчас. Это ты молодая ещё, сияешь, спортом занимаешься, вся такая счастливая, улыбчивая. Потом дети пойдут, растолтеешь, станешь некрасивой обычной женщиной и посмотришь как муж на тебя смотреть начнёт, а потом на сторону смотреть будет, так всегда, мы 40 лет работаем и насмотрелись, всё одно и то же. Это тебе повезло, что такая работа у тебя и вторая есть, а с детьми хоть бы к первой вернуться. Кому нужна ты будешь в декрете.

-Мне жаль этих женщин.

-Такова жизнь и это всех ждёт, вы молодые ещё жизни не видели.

-Да жизнь вообще боль, ответила.

Я решила на этом слинять на своё рабочее место и продолжить свои обязанности. Страсти кипели весь день. И смешно и не смешно.

Через неделю, вроде должно было всё забыться, но нет.

-Ты сегодня по летнему?

-Ага, Яндекс обещал.

-Опять новое платье?

-Новое.

-И ботинки?

-И ботинки.

-Мы решили, что муж тебя очень балует.

-Ну мне не на что жаловаться.

-Повезло, с таким мужем можно каждый день наряды менять.

-Можно, есть возможность, покупаю.

-Мы заметили, что возможности немаленькие, такие дорогие вещи покупать.

Потом разговоры между собой, вроде не напрямую мне, а где-то рядом, громко о том, как кто приезжает устраивает свою жизнь, несколько работ имеет, и из-за них таких, у местных девушек ни работы ни мужа нормального.

Меня не должно это касаться, я понимаю, что меня должна волновать только работа, так и есть, я сижу работаю, в наушниках – аудиокниги, пока меня напрямую не потревожат. Но становиться грустно, мне досадно в такие моменты. Потом я переключаюсь обратно на работу и всё рассасывается в голове, а комментарии теперь каждый день.

Уважаемая Эволюция прошу помочь мне настроить себя на общение с этими женщинами, как мне работать над собой в данной ситуации, мне хочется красиво и правильно в границах реагировать на такое. У меня контракт ещё на 6 лет в связи с соц. ипотекой, но муж уговаривает перевестись в другой отдел, меня приглашают, но мой вид работы узкий и есть только в этом отделе на всём предприятии, другой работой не хочется заниматься. Можно уволиться, но это большие финансовые потери, я к ним не готова, муж и это предлагает сделать. Лёня хочет детей и переживает, что эта атмосфера может отразиться на зачатии. Я разделяю переживания мужа, тем более сама настроила против них и Лёню, поэтому собрала всю волю в кулак и как бы не хотелось, перестала пересказывать эту жесть. У меня получается переключаться, выходя с работы забываю о коллегах, могу только про задачи думать, если они сложные. Лёне сказала, что ответила им пару раз, что это не их дело и напрямую прекратилось. Теперь хочу решить эту проблему в себе, верю, что просто неправильно себя веду, что просто нужно научиться другому поведению и проще что ли относиться к этому? Хочется обрести нащупать ту самую опору в себе в отношении с ними.

Спасибо, что прочитали, извините за очень длинное письмо.