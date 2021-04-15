В Кремле назвали условие согласования сроков визита Путина в Сербию

Сроки визита президента РФ Владимира Путина в Сербию согласуют, когда позволит эпидемиологическая ситуация, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах у Путина визит в Сербию, что есть, действительно, «приглашение президенту (России) посетить Сербию», Владимир Путин «очень дорожит нашими братскими и партнерскими отношениями, причем такие субстантивные, серьезные и взаимовыгодные отношения для народов двух стран», передает РИА «Новости».

«Разумеется, как только эпидемиологическая ситуация будет позволять, то очень быстро по дипломатическим каналам согласуют сроки такого визита», – добавил он.

Между тем президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград ожидает «приезд президента Путина до конца года», также ожидается «визит председателя КНР Си Цзиньпина, но все это зависит от пандемии коронавируса».

Он добавил, что в ходе визита Путина ожидается и торжественное открытие крупнейшего храма Святого Саввы в Белграде, в украшение которого РФ вложила большие усилия.

В четверг Вучич посетил Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде. Там накануне в присутствии специалистов из РФПИ, Минпромторга РФ и российской фармацевтической компании «Генериум» наполнили первую серию контрольных доз вакцины «Спутник V», с 20 мая планируется начало первой фазы производства.

Власти страны сообщали, что первым этапом станет расфасовка, а полный цикл производства препарата для иммунизации планируется наладить в Сербии до конца этого года.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Сербии Никола Селакович в ходе поездки в Москву обсудит возможный визит российского лидера Владимира Путина в Белград.