Ученый рассказал о хронической форме коронавируса

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15.04.2021, 12:50, Новости дня
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Коронавирус может протекать в хронической форме, есть те, кто болел вирусом два-три раза, сообщил академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин.

«Хроническое течение COVID. Обратите внимание, как мной поставлен этот вопрос. Есть ли те больные, которые дважды, трижды уже переносят эту болезнь? И я утвердительно должен сказать, что, к сожалению, да, есть такие больные. Ну это что, новая болезнь или продолжение той болезни, которая была? И я особое внимание обращаю на то, что это больные в постковидном периоде, больные с хронической гипоксемией (недостаточное содержание кислорода в крови)», – передает РИА «Новости» слова Чучалина.

По его мнению, нужно создавать диспансеры для реабилитации переболевших коронавирусом.

Ранее научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал, кто наиболее подвержен тяжелой форме течения вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).



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