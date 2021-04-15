 

В Кремле оценили влияние личного примера Путина на вакцинацию в России

15.04.2021, 12:50, Новости дня
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Сделанная президентом Владимиром Путиным прививка от коронавируса позитивно сказалась на динамике вакцинации в России, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, вакцинация президента будет иметь «мобилизующий эффект», а главнее «то, что уже есть». «Во многих городах после того, как Путин сделал первый укол, его личный пример дал очень позитивный эффект», – цитирует ТАСС Пескова. 

Также он отметил, что Путин переносит прививку вторым компонентом вакцины без побочных эффектов. 

«Учитывая, что сегодня у него достаточно напряженный рабочий день, осмелюсь утверждать, что со здоровьем у него все в порядке, равно как и во время [введения] первого компонента», – сказал представитель Кремля. 

Напомним, накануне Путин сообщил, что что сделал вторую прививку от коронавируса через три недели после получения первой дозы вакцины. Первый компонент вакцины Путин получил 23 марта вечером. Он сделал прививку без камер и потом объяснил это тем, что «обезьянничать» необязательно, а если кто-то захочет в этом процессе что-то сфальсифицировать, сделать это не сложно, показав на камеры укол не препарата, а витаминов. Путин не стал раскрывать и название вакцины, которую вкололи ему медики. По его словам, об этом знает только его врач.



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