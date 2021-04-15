 

Российских учёных, находящихся в местах лишения свободы, соберут в «научной колонии»

15.04.2021, 12:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заключённых Новосибирской Исправительной колонии № 9 переводят в другие учреждения, чтобы освободить место для особой категории осуждённых – кандидатов и докторов наук.

Ранее девятая колония была предназначена для женщин, впервые отбывающих наказание, поэтому бытовые условия там отличные. Кроме того, «девятка» находится недалеко от Сибирского отделения РАН. Именно эти соображения повлияли на выбор места для ФГКУ «Специализированное Научно-Исправительное Учреждение им. А.Н.Туполева».

Поскольку большинство учёных осуждены за тяжкие преступления, например, шпионаж, в колонии усилят режим и охрану, а также расширят её до 4 тысяч мест. Ежедневно в 8 утра заключённых будут выводить в «научную зону» для работы по специальности.

– Многообразие научных специальностей среди осуждённых позволило нам создать в Сибири уникальный коллектив из химиков, физиков, биологов, философов, историков и инженеров. Мы ожидаем, что на стыке этих специальностей родятся прорывы, прежде всего, разумеется, оборонного значения, – сказал президент РАН Александр Сергеев.

– Условия в СНИУ имени Туполева уникальные. Новые кровати, матрасы, магазин на час дольше, посылки чаще, в профессорском отряде – электрочайники. Понятно, это всё будет работать для тех, кто выполняет научный план и соблюдает дисциплину. Недисциплинированные попадут в блок усиленного режима имени Вавилова, – заявила начальник ИК-9 Вера Мельникова.

Завоз учёных в «Туполевскую колонию» начнётся сразу после вывоза оттуда прежних обитательниц. Секцию дисциплины и порядка в колонии возглавит ведущий специалист ЦНИИМаша, бельгийский шпион Роман Ковалёв.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / В России появился новый памятник Сталину

23.11 / Ученые NASA нашли загадочные дыры во льдах Арктики

05.01 / Регина Тодоренко объяснила исчезновение груди 3-го размера

24.01 / Конгресс США отменил степень MBA из-за дискриминационного названия

18.08 / Скандалы: «Мы пробуем систему на прочность»

26.03 / «Нанес вред государственным интересам»

30.01 / Картинка дня

18.02 / На Лубянской площади установят памятники всем главам органов госбезопасности до 1999 года

22.09 / Госдума РФ приняла закон о лицензировании оппозиционной деятельности

11.08 / Ученые из США нашли уязвимость клеток раковой опухоли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика