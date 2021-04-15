Российских учёных, находящихся в местах лишения свободы, соберут в «научной колонии»

Заключённых Новосибирской Исправительной колонии № 9 переводят в другие учреждения, чтобы освободить место для особой категории осуждённых – кандидатов и докторов наук.

Ранее девятая колония была предназначена для женщин, впервые отбывающих наказание, поэтому бытовые условия там отличные. Кроме того, «девятка» находится недалеко от Сибирского отделения РАН. Именно эти соображения повлияли на выбор места для ФГКУ «Специализированное Научно-Исправительное Учреждение им. А.Н.Туполева».

Поскольку большинство учёных осуждены за тяжкие преступления, например, шпионаж, в колонии усилят режим и охрану, а также расширят её до 4 тысяч мест. Ежедневно в 8 утра заключённых будут выводить в «научную зону» для работы по специальности.

– Многообразие научных специальностей среди осуждённых позволило нам создать в Сибири уникальный коллектив из химиков, физиков, биологов, философов, историков и инженеров. Мы ожидаем, что на стыке этих специальностей родятся прорывы, прежде всего, разумеется, оборонного значения, – сказал президент РАН Александр Сергеев.

– Условия в СНИУ имени Туполева уникальные. Новые кровати, матрасы, магазин на час дольше, посылки чаще, в профессорском отряде – электрочайники. Понятно, это всё будет работать для тех, кто выполняет научный план и соблюдает дисциплину. Недисциплинированные попадут в блок усиленного режима имени Вавилова, – заявила начальник ИК-9 Вера Мельникова.

Завоз учёных в «Туполевскую колонию» начнётся сразу после вывоза оттуда прежних обитательниц. Секцию дисциплины и порядка в колонии возглавит ведущий специалист ЦНИИМаша, бельгийский шпион Роман Ковалёв.

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