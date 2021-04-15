Максим Галкин и дети поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения: видео дня

День рождения Аллы Пугачевой начался уже традиционно с поздравления самых близких – 44-летнего мужа Максима Галкина и их 7-летних близнецов Гарри и Лизы. Они встретили именинницу в гостиной возгласами “С Днем рождения!”, с цветами – каждый со своим букетом, а также подарками и тортом со свечками. Как это было, видно из видео, которое снял и сразу опубликовал телеведущий. Сын Гарри предложил маме задуть загадать желание и задуть свечи на торте. Алла Борисовна, отбросив суеверия, высказала свои мечты вслух.

Чтобы вы жили долго и благополучно, под мирным небом. Главное мое желание, чтобы воцарился мир на земле!

– сказала Алла Пугачева, которая на днях впервые за несколько лет выпустила музыкальное видео.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Потом дети по очереди читали маме поздравительные стихи, наивные и смешные, но полные искреннего восхищения. Некоторые строки звучат так:

Неповторимость есть и в тебе!

Такую, как ты, не найдешь на земле!

Кроме рифмованных признаний дети подарили Пугачевой рисунки. Лиза сделала открытку с яркой обложкой, на которой изобразила цветные шарики. Алла поблагодарила дочь и сказала, что открытка очень красивая. Первым праздничным угощением в этот день стали пирожки, которые испекла по случаю помощница семьи Оксана. Пугачева отметила, что раз в год, в ее день рождения, Оксана печет вредные пирожки по рецепту из ее детства, удержаться от которых просто невозможно.

Маму уже успела поздравить и старшая дочь Аллы Борисовны – Кристина Орбакайте. Певица и актриса опубликовала на своей странице в Instagram архивные фото мамы, и мамы с внучкой Клавдией.

С Днем Рождения, родная! Душа наша и притяжение,

– подписала Кристина фото. Как Максим Галкин и дети поздравили Аллу Пугачеву с днем рождения год назад в условиях карантина, смотрите здесь.

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Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)