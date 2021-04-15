 

“Жаришка”. Шоптенко эффектно станцевала на столе. Видео

15.04.2021, 12:30, Новости дня
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“Еще две недели карантина и, чувствую, что буду готова даже спеть на этом столе”, – заявила Шоптенко.

“Ух, жаришка”, – отреагировали на ролик фолловеры.

“Очень эффектный танец”, – написали подписчики.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Контекст:Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.
Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу “Танцы со звездами” (2006) на канале “1+1”. Она выступала в паре с экс-руководителем студии “Квартал 95” Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины. 
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 14 апреля продлила действие карантинных ограничений в Киеве до 30 апреля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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