“Жаришка”. Шоптенко эффектно станцевала на столе. Видео

“Еще две недели карантина и, чувствую, что буду готова даже спеть на этом столе”, – заявила Шоптенко.

“Ух, жаришка”, – отреагировали на ролик фолловеры.

“Очень эффектный танец”, – написали подписчики.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Контекст:Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу “Танцы со звездами” (2006) на канале “1+1”. Она выступала в паре с экс-руководителем студии “Квартал 95” Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 14 апреля продлила действие карантинных ограничений в Киеве до 30 апреля.

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