Жмак судится с “Укрзалізницей”. Он считает свое увольнение незаконным и связанным с его борьбой с коррупционными схемами

“Сегодня – об иске. Выписавшись из больницы и проанализировав обстоятельства своего

молниеносного увольнения с должности председателя правления УЗ, я подал иск об отмене этого решения. Хочу еще раз подчеркнуть: считаю решение наблюдательного совета о моем увольнении необоснованным и безосновательным, принятым с грубым нарушением всех возможных процедур и закона. И буду отстаивать в суде не должность, а верховенство права, справедливость и свою деловую репутацию”, – написал он.

Жмак подчеркунл, что за полгода работы на должности успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе и те, которые связаны с действующим наблюдательным советом.

“Именно поэтому наблюдательный совет так спешил избавиться от меня как можно быстрее, как только на ВСК (временной следственной комиссии. – “ГОРДОН”) Верховной Рады встал вопрос о ее роли (а также предыдущего руководства) в доведении УЗ до критического состояния. Ярким подтверждением того, что в мое отсутствие коррупционные схемы пытаются спешно вернуть, является письмо, адресованное всем филиалам “Укрзалізниці”, которым и.о. руководителя Офиса по безопасности (в продолжение идеи своей же докладной, о которой я писал в предыдущем посте от 9 апреля) сообщает, что больше не нужно согласовывать с Офисом тендерную документацию. “Ответственность за качественные характеристики предмета закупки, соответствие участников тендеров квалификационным критериям… несет заказчик”, – процитировал он.

Экс-глава компании предположил, что сам наблюдательный совет может выступать заказчиком возвращения к непрозрачным тендерам, которые “открывают дорогу разнообразным “фирмочкам” сомнительных бенефициаров”.

“Не пришло ли время установить реальную причину убытков УЗ в течение последних лет и роль в этом гастролеров из наблюдательного совета, у некоторых из которых через два месяца истекают полномочия? За справедливость – только вперед!” – подытожил Владимир Жмак.

Контекст:Кабмин Украины во время заседания 17 марта поддержал досрочное прекращение полномочий Жмака. Бывший председатель заявил, что “решение выглядит как минимум странно”, так как, по его словам, он никогда не получал негативных отзывов о своей работе от наблюдательного совета.

Кабинет Министров Украины назначил Жмака главой правления “Укрзалізниці” 26 августа прошлого года. До своего назначения он был членом наблюдательного совета аэропорта Борисполь. В 2015–2016 годах он работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в украинских компаниях группы ТНК-BP.

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