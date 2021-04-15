 

Врачи бьют тревогу: у перенесших COVID-19 детей может произойти инсульт

15.04.2021, 12:26, Разное
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У переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 детей может произойти инсульт и возникнуть другие проблемы с центральной нервной системой. Об этом свидетельствуют результаты недавнего исследования учёных и врачей, опубликованные в одном из наиболее авторитетных научных журналов.

Авторы исследования отмечают, что возникшие нарушения можно заметить только при магнитно-резонансной томографии (МРТ), но они чрезвычайно опасны. У 38 детей обнаружили поражения мозга, нервной ткани и позвоночника. Четверо из них позже скончались, а ещё у четверых возникла тромобишемическая болезнь, передаёт Life.ru.



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