 

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

15.04.2021, 12:26, Разное
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Как сообщили в пресс-службе, политики обсудили российско-белорусскую повестку и выразили настрой на дальнейшее укрепление отношений двух стран. Также Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

До этого президенты созванивались в начале апреля. Одной из главных тем стала борьба с распространением коронавирусной инфекции. Лукашенко отметил, что пандемия обострила некоторые геополитические тренды. По его словам, Россия и Белоруссия стали испытывать сильное давление извне, передает URA.ru.

Напомним, обстановка в республике ухудшилась в августе 2020 года. Оппозиция во главе со Светланой Тихановской обвинила президента в подтасовке итогов выборов. В крупных городах прошли акции протеста. По данным независимых СМИ, на улицы вышло более одного миллиона человек.

Александр Лукашенко обвинил Запад в намерении дестабилизировать ситуацию. Политик считает, что США и Европа используют Белоруссию как трамплин для нападения на Россию. Он пригрозил жестко разобраться со всеми, кто пытается разжечь гражданский конфликт в стране.

В сентябре белорусский лидер прибыл в Сочи, чтобы встретиться с российским коллегой. Владимир Путин пообещал предоставить Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов. Большая его часть была направлена на рефинансирование старого долга перед Москвой.



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