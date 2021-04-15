Представлен первый в мире сгибающийся и растягивающийся смартфон

Компания TCL представила первый в мире смартфон, панель которого не только сгибается, но и растягивается. Диагональ уникальной модели Fold’n’Roll меняет свой размер с 6,87 до 8,85 и 10 дюймов.

Современные смартфоны приобретают все более необычные формы и дизайн. Сейчас уже сложно кого-то удивить устройствами с гибким корпусом, их выпускают сразу несколько производителей. Компании TCL удалось превзойти всех своих конкурентов, выпущенный нею девайс с названием Fold’n’Roll не только складывается, но и способен растягиваться.

Благодаря уникальным свойствам, аппарат меняет размеры своего экрана от менее семи дюймов до 10. В сложенном состоянии устройство представляет собой обычный смартфон с диагональю дисплея в 6,87 дюйма. Если же пользователь развернет гаджет, он превратится в 8,85-дюймовый планшетофон. Однако и это оказалось не пределом, растянув дисплей, можно увеличить его полезную площадь до 10 дюймов.

При этом в каждой из позиций меняется и соотношение сторон смартфона. Это важно для комфортного пользования Fold’n’Roll, например, просмотра видео, поскольку рамки всегда остаются минимальными. Пока общественности представлен только аппарат-прототип, когда компания перейдет к серийному производству модели, пока не известно. Также нет информации относительно остальных характеристик Fold’n’Roll.

Источник: www.ixbt.com