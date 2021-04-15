 

Бутусов: Семинский, поговорив с Мельником, который находился под наблюдением СБУ, помог следствию выйти на самого себя

15.04.2021, 11:38, Новости дня
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“Именно Мельника Семинский ранее многократно называл своим непосредственным похитителем в 2012 году! И теперь это не просто встреча – это народный депутат что-то обсуждает с подозреваемым в бандитизме. Запись законная, осуществлена по поручению прокурора Офиса генпрокурора [Дмитрия] Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка [Александра Владимировича] в рамках слежки за Мельником, подозреваемым по делу. Но получилось, что Семинский, поговорив с Мельником, который находился под наблюдением СБУ, помог следствию выйти на самого себя”, – отмечает Бутусов.

Он добавил, что именно против Мельника выдвинуты подозрения в похищении Семинского в 2012 году.

“Казалось, все очевидно, и суд должен дать оценку всем фактам, наказать виновных. Однако “слуга народа” решил договориться с бандитом, чтобы тот… дал выгодные народному депутату показания, а в обмен предложил долю акций компании “Нефтегаздобыча”, которую Семинский планирует отнять у [экс-министра транспорта] Николая Рудьковского! Эти показания должны были стать основой обвинения против экс-министра в уголовном преступлении. Зачем же обращаться к бандиту, если ты – высокопоставленный представитель партии власти, народный депутат?” – задает вопрос журналист. 

Бутусов считает, что Семинский решил забрать у Рудьковского акции без суда.

“Судя по записи, “слуга народа” до того, как выдвигать подозрения, решил осуществить попытку отнять пакет акций у Рудьковского без всякого суда – через главарей украинской мафии и руководство партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”! Да, Семинский говорит, что привлек нардепов “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича. При этом Медведчука “Слуга народа” называет “арбитром всей этой х…йни”, – подчеркнул главред “Цензор.НЕТ”.

Он опубликовал расшифровки разговоров Семинского и Мельника.

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Фото: censor.net


Фото: censor.net

Контекст:Комментируя уголовное дело против себя, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского доли в компании “Нефтегаздобыча”. По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором “Нефтегаздобычи”, получал высокую зарплату, однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.
25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава “Нефтегаздобычи” неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.
3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве. Рудьковский заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.
Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, считает адвокат юридической компании”Катеринчук, Моор и партнеры”, кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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