 

Ученые из Великобритании рассказали о положительной стороне интервального голодания

15.04.2021, 11:28, Разное
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Учёные их Бирмингема рассказали о положительной стороне интервального голодания. Такая диета самая эффективная для желающих сбросить лишний вес.
В исследовании принимали участие исключительно полные мужчины. В течение десяти лет группа специалистов внимательно следила за их рационом и вводила некоторые ограничения на приём пищи. Первая группа могла питаться в течение 12 часов после пробуждения, а вот второй выделялось на еду только шесть часов. Причём три приёма пищи должны были уместиться до 15:00. Таким образом респонденты существенно увеличивали время от последнего приёма пищи до первого на следующий день. Так длилось пять недель, после чего наступал семинедельный перерыв. Далее учёные поменяли группы местами. Это помогло получить наиболее полную картину о том, как именно интервальное голодание влияет на организм. Оказалось, что такой метод наиболее эффективен при необходимости быстро сбросить вес.

Эксперимент показал не только способ избавиться от лишнего веса, но и улучшить состояние организма. Из-за интервального голодания многие респонденты избавились от стресса, а уровень инсулина и артериального давления пришёл в норму. Несмотря на это, специалисты всё же не рекомендуют самостоятельно прибегать к голоданию и, при необходимости, лучше всего обратиться к диетологу, который поможет разработать индивидуальный рацион для контроля лишнего веса.

Источник: ufacitynews.ru



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