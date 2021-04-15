Ученые из США доказали негативное влияние места проживания на здоровье мозга

Учёные из Висконсинского университета в США доказали негативное влияние места проживания на здоровье мозга. Неблагоприятный район способствует ухудшению умственных показателей и повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.

Исследователи изучали состояние более 600 человек, живущих на территории Висконсина. Средний возраст испытуемых, на начало эксперимента, составлял 59 лет. Их мыслительную активность и память проверили специалисты и не обнаружили никаких нарушений. После этого каждые 3-5 лет респонденты наблюдались у врачей и проходили измерение объёма мозга. Учёные внимательно следили за областями, связанных с развитием деменции и болезни Альцгеймера. Также каждые два года участники проходили тесты на мышление и память.

За 10 лет эксперимента учёные получили наиболее полные данные о людях и их изменениях. После всё сопоставили с местом проживания. Оказалось, что только 19 добровольцев жили в благоприятных районах. Об этом свидетельствовало количество вакансий, средний уровень дохода, доступность образования и здоровой пищи. Именно у этих людей, по результатам сравнения, мозг старел заметно медленнее. Они дольше других сохраняли способность к обработке новой информации и лидировали в тестированиях, связанных с умственной активностью.

Автор исследования доктор Эми Дж. Х. Кинд объяснила, что новые результаты доказывают влияние места жительства на старение мозга. Именно поэтому эксперт рекомендовала врачам во всём мире взять на вооружение полученные выводы и учитывать неблагоприятные условия жизни при обследовании человека, так как в этом случае шанс развития ранней деменции и болезни Альцгеймера будет в разы выше.

Источник: www.ridus.ru