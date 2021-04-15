Вирусолог Олег Батищев рассказал о неоспоримой пользе вакцинирования от COVID-19

Независимый от разработчиков вакцин исследователь и вирусолог Олег Батищев, являющийся также доцентом кафедры биофизики Московского физико-технического института, пояснил о неоспоримой пользе вакцинирования от COVID-19. Эксперт объяснил, что любые побочные эффекты наносят меньше вреда, чем само заболевание.

Подобное мнение специалист выразил на фоне неутихающих споров о необходимости вакцинации. Сами препараты критикуют за побочные эффекты, среди которых повышение температуры и ухудшение состояния. В свою очередь специалист объяснил, что не существует полностью безвредных лекарственных средств и у некоторых граждан могут наблюдаться осложнения. Несмотря на это, процент людей с аллергической или иной реакцией настолько мал в сравнении с количеством привитых граждан, что статистически вероятность осложнений ниже одного процента.

Также Олег Батищев отметил отечественную разработку «Спутник V», в которой полностью отсутствует побочный эффект в виде аллергии. Это связано с более плавным методом её работы и, как следствие, организм не перегружается, что позволяет безопасно прививать даже пожилых граждан старше 60 лет. Даже в случае осложнений, объяснил вирусолог, возможные побочные эффекты куда менее опасны, чем последствия коронавируса. Они наносят существенный вред человеку и восстановление может занимать от 6 до 12 месяцев.

В завершении эксперт пояснил о том, почему специалистам удалось всего за год создать столь эффективную вакцину, как «Спутник V». Всё дело в том, что учёные уже занимались изучением похожего возбудителя во время вспышки Эболы. Эти два вируса крепятся к клеткам по одному принципу и, как только учёные обнаружили это сходство, то сразу же взяли на вооружение уже имеющиеся результаты своих зарубежных коллег. Это позволило в кротчайшие сроки разработать тестовый образец, проверить его на добровольцах и, убедившись в его безопасности, выпустить вакцину.

Источник: ria.ru