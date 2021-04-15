 

Skoda увеличила цены на модели Octavia и Karoq в РФ в апреле 2021 года

15.04.2021, 11:26, Новости дня
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Чешский автомобильный гигант Skoda увеличил стоимость на новые модели Octavia и Karoq для российского рынка.

Текущее удорожание составляет 33 до 35 тысяч рублей. В частности, касаемо модели лифтбэка Octavia удорожание коснулось исключительно комплектаций с 1,4-литровым бензиновым двигателем на 150 л.с. Кроме того, стоимость автомобиля теперь составляет от 1,47 млн рублей. Что касается кроссовера Skoda Karoq, то здесь минимальная цена теперь составляет от 1,49 млн рублей.

Напомним, прежнее удорожание в отношении лифтбэка и кроссовера осуществили в феврале, когда прибавка достигала 34 тысяч рублей. В первом квартале текущего года чешский бренд продал в РФ около 22,8 тысячи новых машин, что соответствует приросту на 9%.



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