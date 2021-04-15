Мнение: В ИК-2 отменили Конституцию
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Администрация покровской ИК-2, в которой продолжает голодовку Алексей Навальный, видимо, знать не знает, что в стране есть Конституция, в которой есть статья 29, запрещающая цензуру.
Если бы покровские вертухаи слышали про конституцию и запрет цензуры, не стали бы кромсать «Новую газету», прежде чем передать ее подписчику. Вот в таком виде попала подписчику газета от 5 апреля.
Вертухаи просто вырезали из газеты публикацию, которая им не понравилась, объяснив это тем, что «в вырезанной статье содержалась «пропаганда насилия». Речь вот про этот текст:
По закону цензоры ФСИН вообще не имеют право вычитывать периодические издания, в их обязанности входит чтение переписок, чтобы в письмах не было планов совершения новых преступлений. За прессой Роскомнадзор присматривает. И очень быстро реагирует в случае появления «крамольных публикаций»…
Вобщем, не много ли на себя взяли покровские вертухаи? Пупки не развяжутся?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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