 

Мнение: В ИК-2 отменили Конституцию

15.04.2021, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация покровской ИК-2, в которой продолжает голодовку Алексей Навальный, видимо, знать не знает, что в стране есть Конституция, в которой есть статья 29, запрещающая цензуру.

Если бы покровские вертухаи слышали про конституцию и запрет цензуры, не стали бы кромсать «Новую газету», прежде чем передать ее подписчику. Вот в таком виде попала подписчику газета от 5 апреля.

Вертухаи просто вырезали из газеты публикацию, которая им не понравилась, объяснив это тем, что «в вырезанной статье содержалась «пропаганда насилия». Речь вот про этот текст:

По закону цензоры ФСИН вообще не имеют право вычитывать периодические издания, в их обязанности входит чтение переписок, чтобы в письмах не было планов совершения новых преступлений. За прессой Роскомнадзор присматривает. И очень быстро реагирует в случае появления «крамольных публикаций»…

Вобщем, не много ли на себя взяли покровские вертухаи? Пупки не развяжутся?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.01 / Путин поставил переговоры с Лукашенко “на паузу” из-за невыполненных обязательств – обозреватель Удафович

05.04 / “Трусы на лице?”: Алена Водонаева оригинальным образом осветила свою праздничную вечеринку

27.10 / В Саратовской области в коммунальной квартире найден труп мужчины

15.09 / Тихановская предрекла скорый уход Лукашенко: Белоруссия прошла точку невозврата

08.12 / Мнение: Всепроникающая державная мова

27.10 / “Не спасет даже Путин”: Лукашенко предупредили о радикализации протестов

04.08 / Три поколения: Гвинет Пэлтроу обсудила уход за собой с матерью Блайт и дочерью Эппл

18.09 / Диетолог Пугачева назвала россиянам продукт для укрепления нервной системы

31.01 / Мнение: Списки личного состава на складах Министерства Обороны Украины

29.12 / Пригожин призвал Навального и Соболь продолжить борьбу в суде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика