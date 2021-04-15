Мнение: Коротко о разном

Коротко о разном.

1. США отменили отправку 2 ракетных эсминцев в Черное море. Официальная заявка на проход боевых кораблей отозвана и турки это подтвердили. "Дональд Кук" и "Рузвельт" уже никуда не идут. Наблюдатели волнуются – кто же слил в телефонном разговоре?! Ведь целью их прихода в Черное море была "демонстрация поддержки Украине". Вместо этого, США планируют выслать в очередной раз российских дипломатов (что приведет к симметричной высылке американских дипломатов из России) и наложить очередные санкции "из-за хакерских атак" (поводы тут уже давно не важны). Относительно Украины, Пентагон пообещал, "помогать некоторыми видами вооружений и инструкторами". То есть, заниматься тем же, чем и ранее.

2. НАТО объявило о выводе войск из Афганистана. Когда США сказали, что не выводят, НАТО тут же отчиталось, что тоже не выводит. Как только Вашингтон объявил, что выводит, НАТО очень быстро улавливает перемены настроения господина. Трудная это работа, вдруг летом Вашингтон снова передумает и вновь придется оставаться. Талибану будет крайне трудно бороться с желанием прописать интервентам "прощальный пендель", тем более, что США по традиции нарушили договор, самовольно сдвинув срок вывода войск с 1 мая на 11 сентября потому что потому. Выводят войска к круглой дате – 20 лет воевали с Талибаном, чтобы уйти и Талибан мог обратиться к правительству Афганистана – "Ну вот, наконец то мы одни".

3. Ответственность за убийство офицеров Моссад в Эрбиле взяла на себя та же группировка, которая в ходе прошлого обстрела американской авиабазы в означенном Эрбиле, убила американского контрактника. Группировка из свежесозданных, хотя уши Ирана торчат там весьма отчетливо.

Курды заявили, что никаких офицеров Моссада в Эрбиле нет. Как шутят в иракских пабликах – теперь нет. Тем не менее, пока что есть только заявления в прессе – фото или видео ударов по базе в Эрбиле пока не предоставлено. Израиль в ответ заявил, что бомбу в Натанзе пронесли в столе и она повредила часть центрифуг. И в этом случае тоже все на словах. Впрочем, как уже заявил Иран, это не помешает обогащению урана до 60%.

4. Питерский суд арестовал гендиректора сгоревшей "Невской мануфактуры", где во время пожара были человеческие жертвы. Там конечно актуален вопрос живого интереса потенциальных застройщиков в этом "удобном" пожаре, который фактически расчищает площадку для строительства. Но разумеется, сначала надо доказать факт поджога, что может быть нелегко.

5. И вишенка на торте. Откровения актера Козловского на тему плановой экономики и необходимости покаяния. Особенно умилило открытие про безопасность на производстве при плановой экономике.

Когда казалось бы дно уже давно пробито, но снизу продолжают стучать отбойным молотком.

Козловский сейчас снимает "Наш ответ русофобскому Чернобылю от HBO". Судя по содержимому головы автора, на забористое западное дерьмо мы ответим еще более пахучим, нашим, отечественным, после чего критики западного "Чернобыля" посмотрят, вздохнут и скажут "А ведь на фоне этого он не так уж и плох".

PS. До кучи, обзор событий в Марибе на середину апреля.

https://riafan.ru/1424259-faza-zatukhaniya-v-bitve-za-marib-stabilizirovalas-liniya-fronta – читать тут

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