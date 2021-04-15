“Опора”: ОИК составила уточненный протокол на довыборах в 87-м округе – побеждает Вирастюк

Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей, на 422 голоса больше, чем его ближайший конкурент – кандидат от партии “За майбутнє” Александр Шевченко.

Отмечается, что по результатам повторного подсчета голосов в протокол ОИК с пометкой “Уточненный” включили пять участков – №260025 (Манява), №260515 (Парище), №261030 (Микуличин), №260028 (Монастырчаны).

В то же время по участку 261027 (Яремче) ОИК приняла решение не учитывать бюллетени, поскольку на контрольных листах в больших и переносном ящиках отсутствовали печати. Также на основании решений судов ОИК учла сведения первичного протокола на участке 260012 (Горохолин Лес), при повторном подсчете голосов результат полностью совпал с данными первичного протокола.

Инфографика: oporaua.org

Контекст:На довыборах в парламент в округе №87 победил Вирастюк, он набрал 31,25% голосов избирателей. За Вирастюка проголосовали 15 076 человек. Шевченко получил 29,69% голосов (14 327), кандидат от “Свободы” Руслан Кошулинский – 28,86% (13 927). Об этом 4 апреля сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по результатам обработки 100% бюллетеней.

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав ОИК изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателей, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации. Всего в округе 117 участков.

ЦИК на заседании 5 апреля принял для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования в одномандатном округе №87.

12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе. В “Опоре” рассказали, что решение суда не меняет ничего. Старший советник по правовым вопросам общественной сети Ольга Коцюруба отмечала, что ранее суды признали недействительными результаты выборов на пяти участках округа, поэтому нужно было составить уточняющий прокол.

12 апреля ЦИК обязал ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования.

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