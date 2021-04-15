В России подешевел рубль, это связывают с угрозой новых санкций со стороны США

Если 14 апреля на момент закрытия биржи рубль торговался по 75,87 руб./$, то 15 апреля он дорожал до 77,47 руб./$.

Скриншот: moex.com

Российский “Интерфакс” назвал происходящее “обвалом”, и связал происходящее с сообщениями западных СМИ о вероятности того, что новые санкции США могут коснуться государственного долга России.

Контекст:15 апреля агентство Reuters сообщило со ссылкой на свои источники, что США сегодня объявят о введении санкций против России за предполагаемое вмешательство в выборы и кибератаки. Ожидается, что санкции коснутся ограничения финансовых институтов США торговать долговыми обязательствами России.

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