“Это жесть”. Никитюк удивила поклонников признанием, на что тратила свою стипендию, и показала себя 18-летнюю

“Лесечке 18 годков. Накладные ресницы, мелированные волосы, золотая иконка на шее – говорит о том, что человек уже получала стипендию”, – отметила она.

Телеведущая уточнила, что иконку ей подарила мама.

“Стипендии хватало только на накладные ресницы, “Мивину” и “Рево”, – призналась она.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“О-о-о, “Мивина” и “Рево” – это жесть. Просыпаешься утром, а сердце колотится, как будто только что с танцпола. Сейчас бы выпила – и кончилась”, – написала vasiutenkonatali.bijou.

“100%”, – согласилась darinakachur.

Контекст:Леся Никитюк родилась 19 октября 1987 года в Хмельницком. Она училась в Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

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