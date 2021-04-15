 

Собянин призвал москвичей не откладывать вакцинацию от COVID-19

15.04.2021, 10:40, Разное
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Полностью завершили вакцинацию, получив первый и второй компонент препарата, около 820 тысяч жителей столицы, уточнил Собянин. По его словам, 45% сделавших прививку – люди старше 60 лет, для которых защита от ковида важнее всего.

Вакцины от коронавируса в Москве хватит на всех. В городе ежедневно работают более 100 пунктов вакцинации в поликлиниках. Привиться от COVID-19 можно и в крупных торговых центрах, напомнил мэр.

Кроме того, на этой неделе в столице начали вакцинацию на дому. Такая возможность есть у маломобильных граждан, которым проблематично добраться до пункта вакцинации самостоятельно.

Сегодня сомнений относительно эффективности и безопасности вакцины от коронавируса нет, констатировал Собянин.

“Наша вакцина доказала свою надежность и безопасность. Среди миллиона москвичей, которые сделали прививку, заболевших – считанные единицы”, – сказал градоначальник.

Он призвал москвичей не откладывать вакцинацию, благодаря которой можно вернуться к полноценной жизни – путешествовать, ходить в театры и кино. Сегодня есть все возможности, чтобы защититься от риска заражения коронавирусом, подчеркнул мэр.

Количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Москве находится на приемлемом уровне – около двух тысяч человек. Медицинская система города справляется с таким количеством заболевших.

Кардинально противоположная ситуация в Европе. Из-за новой, уже третьей по счету волны коронавируса многие страны континента вновь ужесточили антивирусные ограничения и ввели локдауны. Поэтому России в целом и Москве в частности расслабляться пока рано.

Особенно важна прививка от коронавируса для людей пожилого возраста, находящихся в группе риска. Как показывает практика, показатель летальности у человека старше 80 лет может быть в 10 раз выше, чем у пациента младше 50 лет.

Для вакцинации от коронавируса в Москве используют отечественный препарат “Спутник V”. Клинические исследования показали, что эффективность российской разработки для людей старшего возраста превысила 90%. Ни одного случая серьезных осложнений или побочных эффектов после вакцинации у пожилых людей не зафиксировано.



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