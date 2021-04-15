 

Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback появились в России

15.04.2021, 10:32, Новости дня
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Немецкая компания Audi объявила о приеме заказов на новые модели Audi A3 и Audi A3 Sportback.

В частности, независимо от выбранной комплектации и кузова, во всех версиях предусмотрели 1,4-литровый турбированный агрегат на 150 л.с. мощности, а также восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. Данный экземпляр поставляется с переднеприводной системой.

Кроме того, уже с базовой комплектации применили цифровую приборную панель, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, мультимедийный центр с дисплеем на 10,1 дюйма, а также кожаный руль. Распознать новую модель Audi A3 Sportback можно по светодиодной оптике, задним фонарям и увеличенным дискам. Среди новых опций отмечается бесключевой доступ, камера заднего вида и другие функции.



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