 

Новый электрокар версии XPeng P5 показали на видео до премьеры

15.04.2021, 10:32, Новости дня
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В ходе проводимого автосалона в Гуанчжоу официально представили обновленный электрокар под названием XPeng P5.

Также накануне пользователям стали доступны изображения транспортного средства, которое радикально отличается от предшественника. Также среди новшеств указывают применение системы автопилота XPILOT 3.5. Отличить электрокар можно по зауженной светодиодной оптике, а также крупным воздухозаборникам и серебряной окантовке. В задней части применили тонкие фонари, а также темный спойлер.

Автомобиль окажется на одну ступень ниже XPeng P7 в линейке электрической техники. В компании указали, что стоимость новой модели составит от 230 тысяч иен, однако точная дата поступления  в продажу пока не озвучена.



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