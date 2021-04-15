 

Озвучена зарплата космонавтов после повышения

15.04.2021, 10:26, Новости дня
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Заработная плата кандидатов в космонавты после повышения в среднем составит 300 тыс. рублей в месяц, а опытных космонавтов – более 500 тыс. рублей, сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

«Президент [России] объявил о значительном повышении зарплат. Особенно это касается кандидатов в космонавты: у них повышение на 70% – чуть меньше 300 тыс. рублей в месяц в среднем составит зарплата. Для тех, кто летал, повышение на 50% – их зарплата чуть больше, чем 500 тыс. рублей в среднем», – передает ТАСС слова Овчинникова.

По словам первого замгендиректора Роскосмоса, на сегодняшний день зарплаты российских космонавтов практически в два раза ниже, чем их коллег из США или Европы. В частности, астронавты НАСА в среднем получают около 8-9 тыс. долларов, а астронавты Европейского космического агентства – 7-8 тыс. долларов, отметил он.

Овчинников пояснил, что для решения вопроса о повышении зарплат космонавтов потребовалось около четырех месяцев. В работу были включены администрация президента России, правительство, Минэкономразвития, Минфин. Первые выплаты после повышения должны поступить в ближайшее время.

«Задача увеличения заработной платы космонавтов является приоритетной для корпорации. Ей непосредственно занимается сам Дмитрий Олегович Рогозин, командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко и ответственные подразделения корпорации», – подчеркнул он.

В День космонавтики президент РФ Владимир Путин предложил увеличить оклады российских космонавтов на 50%, а кандидатов в космонавты – на 70%. Он заверил, что повышение зарплаты отразится и на надбавках. Президент рассчитывает, что принятое решение заметно увеличит общий объем доходов космонавтов.

В апреле 2020 года российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что кандидаты в космонавты в РФ получают зарплату до 100 тыс. рублей, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тыс. рублей.

Напомним, в декабре Роскосмос предложил увеличить зарплаты космонавтам с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.



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