 

Суд признал Соболь виновной в незаконном проникновении в квартиру

15.04.2021, 10:26, Новости дня
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Мировой суд в Москве признал юриста ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь виновной в незаконном проникновении в чужую квартиру.

«Суд установил, что Соболь виновна в совершении деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия»)», – сказано в приговоре судьи Инны Шилободиной.

Как следует из текста приговора, Соболь выступила исполнителем преступления, а не организатором. «Неустановленные лица в неустановленное время решили незаконно проникнуть в квартиру Субботиной и Кудрявцевой и убелили Соболь выступить исполнителем преступления», – сказано в решении судьи.

В настоящее время чтение приговора продолжается, наказание осужденной станет известно позднее, передает ТАСС.

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Соболь к году исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.

Соболь обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия).

По данным СК, 21 декабря 2020 года Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке столицы, представившись сотрудником Роспотребнадзора. После двух неудавшихся попыток она ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представившись брошенной женой и заявив, что в квартире якобы находится маленький ребенок, с которым ей не позволяют общаться. Когда хозяйка открыла дверь, она оттолкнула ее, применяя физическую силу, ворвалась в квартиру и обошла все помещения, снимая свои действия на телефон.

Сообщалось, что Соболь искала в квартире предполагаемого сотрудника спецслужб Константина Кудрявцева. Потерпевшими по делу признаны теща Кудрявцева Галина Субботина и его жена.



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