Королева Елизавета II выступила с первым заявлением после смерти принца Филиппа

На седьмой день с момента смерти принца Филиппа королева Великобритании сделала свое первое публичное заявление. 94-летняя Елизавета II направила телеграмму со словами искренней поддержки жителям государства Сент-Винсента и Гренадин, которое расположено на островах в Карибском море. Люди столкнулись с серией извержений вулкана Ла Гранд Суфриер (или просто Суфриер) – самого древнего вулкана в Вест-Индии. Это его первое извержение за 42 года. Королева выразила свое сожаление и сказала, что постоянно думает о тех, кого стихийное бедствие лишило крова:

Я опечалена серьезными разрушениями, вызванными извержениями вулкана в последние дни, и мои мысли сейчас рядом с людьми и их семьями, которые были эвакуированы из своих домов и у которых не осталось ни крова, ни средств к существованию. Я благодарю службы экстренной помощи и всех, кто участвует в оказании посильной помощи. Мои молитвы будут с народом Сент-Винсента и Гренадин в это очень трудное время,

– заявила Елизавета. Напомним, вчера королева приняла участие в церемонии, посвященной выходу на пенсию лорда-камергера Уильяма Пила. Его место занял экс-глава контрразведки Эндрю Паркер. Именно он займется организацией церемонией прощания с принцем Филиппом, которая состоится в субботу, 17 апреля.

Для британской королевской семьи эти острова имеют особое значение: в разные годы здесь отдыхали несколько поколений монархов. В 70-е и 80-е годы на остров Мюстик, входящий в архипелаг, приезжали сестры Елизавета и Маргарет, а в нулевые его облюбовали принц Уильям и Кейт Миддлтон. На крохотный райский остров, затерянный в Карибском море, они ездят уже больше 10 лет. Впервые герцог и герцогиня Кембриджские посетили Мюстик в 2008 году, еще до свадьбы, и с тех пор исправно отправляются туда практически каждое лето, теперь уже с детьми. Как выглядит их вилла, смотрите здесь.

Королева Елизавета II и ее сестра принцесса Маргарет на причале острова Мюстик, Сент-Винсент, 1977 год – за два года до последнего извержения Суфриера

Извержение вулкана началось 10 апреля, облако пепла над Суфриером в тот день поднялось на высоту до 10 километров. Несколько десятков тысяч человек попали в “красную зону” и в течение нескольких дней их эвакуировали на безопасное расстояние. В субботу произошел второй выброс на высоту в 4 километра. Однако самый мощный выброс произошел во вторник, 13 апреля.

Пепел и магма уже уничтожили посевы, скот и загрязнили воду, а также перекрыли проезд по ряду дорог. На сегодняшний день из зоны бедствия вывезли более 20 тысяч человек. Последний раз вулкан извергался в 1979 году, причинив ущерб на сумму более чем 100 миллионов долларов. Специалисты предполагают, что и сейчас извержение может продолжаться в течение нескольких дней или даже недель.

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Публикация от St. Vincent and the Grenadines (@saintvincentgrenadines)

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Публикация от St. Vincent and the Grenadines (@saintvincentgrenadines)