Байден объявил, что США выведут свои войска из Афганистана

По его словам, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”.

Глава Белого дома отметил, что он уже четвертый президент США, который руководит этой операцией и не хочет “перекладывать эту ответственность на пятого”.

По словам Байдена, он провел консультации с американскими и иностранными политиками и экспертами и “пришел к выводу, что пора положить конец самой продолжительной войне Америки”.

“Пора американским войскам возвращаться домой. […] Соединенные Штаты начнут наш окончательный вывод 1 мая этого года. Не будем торопиться к выходу. Мы сделаем это ответственно, осознанно и безопасно, в полной координации с нашими союзниками и партнерами, у которых сейчас больше сил в Афганистане, чем у нас”, – объяснил президент США.

Он подчеркнул, что если после ухода США из Афганистана “Талибан” активизирует свои действия, США будут защищать себя и партнеров “всеми имеющимися в распоряжении инструментами”.

Контекст:Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.

29 февраля 2020 года представители США и радикального движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.

Телеканалы NBC News и CNN сообщали, что Байден рассматривал вариант продления пребывания военнослужащих в Афганистане на полгода. Источник CNN рассказал, что США хотят заставить “Талибан” согласиться на это.

По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится около 2,5 тыс. американских военнослужащих. На пике, в 2001-м, было 98 тыс.

13 апреля 2021 года агентство Reuters писало, что Байден планирует вывести оставшихся военнослужащих США из Афганистана к 11 сентября.

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