Галкин и дети поздравили Пугачеву с днем рождения. 72-летняя певица показала лицо без макияжа

“Алла! С днем рождения, любимая!” – написал он в день 72-летия жены.

В ролике Гарри и Лиза прочитали маме поздравления в стихах, подарили букеты цветов и открытки, сделанные своими руками. Галкин тоже преподнес жене букет.

После этого семья отправилась завтракать. Как отметил Галкин, раз в год Пугачева позволяет себе поесть “вредные, жирные пирожки”.

“Это пирожки из моего детства. И с утра, без краски, я их буду сейчас лопать”, – сказала певица, акцентировав внимание на отсутствии макияжа.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Контекст:Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.

Максим Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.

Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать.

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